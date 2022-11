Cinq ouvrages distingués par les National Book Awards 2022

Les lauréats, dans chaque catégorie, sont les suivants :

Fiction

Tess Gunty, The Rabbit Hutch, Alfred A. Knopf/Penguin Random House

Non fiction

Imani Perry, South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation, Ecco/HarperCollins Publishers

Poésie

John Keene, Punks: New & Selected Poems, The Song Cave

Littérature traduite

Samanta Schweblin, Seven Empty Houses, traduit de l'espagnol par Megan McDowell, Riverhead Books/Penguin Random House

Jeunesse

Sabaa Tahir, All My Rage, Razorbill/Penguin Random House

Les cinq auteurs et autrices lauréats reçoivent la somme de 10.000 $, assortie d'une sculpture en bronze.

Photographie : Tess Gunty, lors de la cérémonie (capture d'écran YouTube)