Littérature dramatique : Gérard Watkins et Stéphane Jaubertie salués

Scènes de violences conjugales, de Gérard Watkins, publié par Esse Que éditions, reçoit le Grand Prix de Littérature dramatique.

Le résumé de l'éditeur pour Scènes de violences conjugales :

Liam fuit une adolescence tourmentée en province pour s'installer en région Parisienne, et y rencontre Rachida, qui cherche à échapper au carcan rigide de son milieu familial. Annie cherche du travail, dans l'espoir de se reconstituer et de retrouver ses filles, gardées par ses parents. Elle rencontre Pascal, un photographe d'un milieu aisé qui court d'échec en échec. Les deux couples vont s'installer dans un meublé.

Petit à petit, la violence conjugale va s'installer entre eux, jusqu'au paroxysme. Les femmes décident d'y mettre fin, et tentent, non sans difficultés, d'échapper à la violence quotidienne qu'elles subissent.