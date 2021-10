Grands Prix de l'ARTCENA 2021 : les deux lauréates dévoilées

Créés et financés par le ministère de la Culture, les Grands Prix mettent en lumière le travail des éditeurs de théâtre, qui soumettent au mois de mars à ARTCENA leur sélection d’ouvrages publiés l’année précédant les Prix (de 1 à 4 pièces d'expression française pour le Grand Prix de Littérature dramatique et de 1 à 4 pièces pour le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse).

PRIX LITTERAIRE : finalistes des Grands Prix

Ces titres doivent être écrits à part égale par des hommes ou par des femmes. Chacun d'eux est doté d’un montant de 4000€.

Cette année, le jury a récompensé A la carabine de Pauline Peyrade, édité par Les Solitaires Intempestifs, dans la catégorie du Grand Prix littérature dramatique.

Quant à Sophie Merceron, elle a été désignée lauréate du Grand Prix littérature dramatique Jeunesse avec Manger un phoque, publié par L’école des loisirs.

Picot est un petit garçon qui vit seul avec son frère et sa sœur. Il n’y a pas d’adulte dans cette maison-là. Pour consoler, rassurer, et acheter les céréales du petit-déjeuner. Et dehors la température chute et chute.

Chaque jour, Picot prend le bus pour se rendre à l’école. Le chauffeur s’appelle Monsieur Gustave. Monsieur Gustave vient de Russie. On dit qu’il a mangé un phoque, un jour. Chaque matin, Picot s’endort et se réveille au terminus. C’est très loin de la ville le terminus, très loin de l’école. Alors Picot passe ses journées dans un zoo abandonné. On raconte qu’un jour les animaux s’en sont échappés pour aller chercher une vie meilleure. Il y aura t-il une vie meilleure pour Picot ?