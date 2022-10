À Réau, les personnes détenues récompensent Marie Vingtras

Le Prix Esprit libre est né en 2014 d'un partenariat entre le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Centre pénitentiaire Sud-Francilien et la Fondation Paris-Diderot, bientôt rejoints par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne.

La Fondation Université Paris Cité, créée en 2020, soutient et accompagne les projets de son université́ en milieu carcéral. Elle est actuellement l'une des seules universités françaises à disposer d'un service dédié à l'enseignement en prison.

Se déroulant sur six mois, de janvier à juin, cette initiative mobilise un jury mixte qui se réunit une fois par mois pour débattre de l'un des livres de la sélection. L'animation de ces séances est assurée par deux universitaires, Régis Salado, professeur de littérature comparée, et Valérie Guiraudon, professeure agrégée et responsable du Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU) à Université Paris Cité.

Ils sont épaulés par Valérie Petit et Karen Letourneau, respectivement responsable du Développement culturel et responsable de secteur à la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne.

Le résumé de l'éditeur pour Blizzard :

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile.

Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.

La clé de la réussite de ce prix réside d'abord dans la qualité du travail fourni par les jurés dans la durée. Pour chacune des séances, les membres du jury lisent attentivement l'ouvrage concerné, qui leur a été remis à la séance précédente. La réussite du Prix tient aussi à la possibilité qu'il donne de « faire entrer » concrètement la littérature française contemporaine en prison et de permettre un contact direct entre les détenus et les écrivains, lauréat ou président du jury.

L'expérience de participer à cette activité a d'abord un effet transformateur sur le temps de la détention, transformation qui est liée à la durée et à la régularité des échanges autour des livres que permet le Prix. À cet égard, il faut souligner que le protocole mis en place permet de créer, au sein de l'espace de la détention, un lieu de liberté et de sociabilité où chacun est amené à s'exprimer en tant que subjectivité et à dialoguer avec les autres.

En tant qu'action se déroulant sur plusieurs mois, le Prix joue aussi un rôle de formation des lecteurs que sont les membres du jury. Si les membres du jury ont tous a priori le goût de la lecture, ce goût s'approfondit, s'affine, se précise et peut ainsi devenir, au fil des séances de travail, une véritable compétence.

Les actions culturelles, comme celles initiées pour le prix littéraire Esprits Libres, sont organisées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) en lien avec le chef d'établissement pénitentiaire et les structures culturelles dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Culture.

Ces pratiques s'inscrivent dans les missions de prévention de la récidive et de réinsertion confiées à l'administration pénitentiaire. Le prix est organisé en partenariat étroit avec l'administration pénitentiaire, et particulièrement le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-et-Marne et le centre pénitentiaire sud-francilien, avec le soutien de la médiathèque départementale de Seine-et-Marne.

