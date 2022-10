Prix ACBD de la bande dessinée québécoise : 4 finalistes dans la course

Composée de 5 romans et 5 bandes dessinées, la sélection du Prix littéraire 2023 des lycéens et apprentis de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur a été établie avant l'été par le comité de sélection et l'ensemble des enseignants et professionnels engagés dans le dispositif. Piloté par l'Agence régionale du Livre, ce comité réunit une vingtaine de libraires, bibliothécaires, professeurs et partenaires du Prix littéraire d'octobre à avril.