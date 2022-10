Des cabines téléphoniques aménagées en salle de lecture

Cette initiative est liée à un projet intitulé « Libri a Piede Libero » (Livres à Pied Libre) promu par la Banca del tempo (Banque du Temps) et réalisé grâce à l’aide de dix jeunes de Educativa di Strada, au soutien de la municipalité de Luino et à des fonds provenant de l’appel d’offres « Fermenti in Comune ».

“Pourquoi les jeter ?”

L’idée est d’abord née par hasard, avant de se transformer en projet. « Il y a environ sept ans, une de nos membres est passée au bureau et nous a dit qu’elle allait à la décharge pour jeter deux cartons pleins de livres. À ce moment-là, nous nous sommes dit : pourquoi les jeter ? » — explique Rosaria Torri, présidente de la Banca del Tempo, à VN Lombardia.

À LIRE: Une cabine téléphonique reconvertie bibliothèque de rue

« Et donc, nous avons construit deux petites librairies dans le siège, et qui voulait, même en dehors de l’association, pouvait y prendre ses livres. Nous avons fini par en avoir tellement que pendant des années, à chaque occasion et à chaque fête, nous les amenions en ville (…) »

Solidarité et diffusion de la lecture

Cependant, l’objectif était de trouver un espace qui permette aux livres de circuler et à la culture d’être accessible à tous. « Nous avons demandé à la municipalité de nous donner les anciennes cabines téléphoniques dans le cadre d’un accord. Les travaux ont commencé, mais sans l’enthousiasme des jeunes qui, il y a quelques semaines, ont participé à un projet d’éducation promu par la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione (lutte contre la marginalisation), nous n’aurions pas réussi », rappelle encore Rosaria.

Un parcours, donc, qui entrelace lecture et vie sociale, culture et communauté ; Et, comme le rappelle Francesco, éducateur de la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione : « C’était une importante opportunité de socialisation, même pour les jeunes les plus fragiles. »

Crédits photo : Banca del Tempo