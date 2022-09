A. F. Steadman et Yunbo, Grands Prix du Journal de Mickey

En mars dernier, les lecteurs du Journal de Mickey ont été appelés à envoyer une critique littéraire pour tenter de faire partie du jury de l'édition 2022, roman ou BD. Après une longue et assidue lecture de plus de 500 candidatures, 16 critiques en herbe ont été choisis.

Âgés de 8 à 14 ans, ils ont dû lire avec attention les 9 BD et les 7 romans en compétition. Leurs critiques ont été publiées dans le journal tout l'été et à la rentrée. Mercredi, pendant deux heures, ils ont débattu et échangé leurs meilleurs arguments pour élire, à l'unanimité, le meilleur roman et la meilleure BD de l'année.

Le résumé de l'éditeur pour Skandar et le vol de la licorne :

Skandar Smith a toujours eu un rêve : chevaucher une licorne. Être l'un des rares chanceux à faire éclore une licorne. À s'unir à elle pour la vie. À s'entraîner dans le but de remporter avec elle la course la plus prestigieuse. Et devenir un héros. Mais alors que le rêve de Skandar s'apprête à devenir réalité, les événements prennent un tour très dangereux. Un mystérieux ennemi a volé la licorne la plus puissante de l'Île. Et, tandis que la menace plane, Skandar va découvrir un secret qui pourrait faire voler toute sa vie en éclats...

Le résumé de l'éditeur pour Yunbo :

À cinq ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Rejetée par les siennes, une poule jardinière, Paulette, devient sa nouvelle voisine. Cette dernière n'a jamais pu pondre d'oeufs et considère la petite renarde solitaire comme son propre enfant. Avec son aide, Yeowoo mûrit, grandit et commence à apprécier la vie à la campagne, la vie tout simplement.

Pour les accompagner dans ces délibérations : deux auteurs exceptionnels. Antoine Dole, alias Mr Tan, et Diane Le Feyer, respectivement scénariste et dessinatrice de la série BD à succès Mortelle Adèle étaient les présidents du jury de cette édition. Les enfants ont pu apprécier leurs conseils avisés pour faire leurs choix parmi les ouvrages en compétition.

L'année dernière, les lecteurs et lectrices du Journal de Mickey avaient salué La Fleur perdue du chaman K de Davide Morosinotto (L'école des loisirs) et Le Grimoire d'Elfie d'Arleston, Alwett et Mini Ludvin (Drakoo).

Crédit photo : Vincent Dalbera