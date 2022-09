Les lauréats des Prix Mallarmé 2022 annoncés

Le Prix Mallarmé l’une des plus anciennes et des plus anciennes et prestigieuses disctinctions poétiques, salue un auteur d’expression française pour un recueil ou pour l'ensemble d'une œuvre.

Présidé par Sylvestre Clancier, le jury est constitué de l'ensemble des membres de l'Académie Mallarmé, soit 30 personnes. Il sera remis le samedi 5 novembre, à 15h, dans le cadre de la Foire du livre de Brive, à l’Ouvroir (11, boulevard Jules Ferry, 19100 Brive), avec le soutien bienveillant de la Ville de Brive.

Le résumé d'À jour passant par l'éditeur :

La poésie de Christophe Mahy possède un charme qui l'apparente à celle de Pirotte ou aux premiers poèmes de Jaccottet, mais avec moins de notes assombrissantes. Elle est composée de courts poèmes, d'une écriture limpide et ténue, qui parlent comme à voix basse de la solitude, de l'absence et de la disparition inexorable des êtres et des choses que nous avons aimés. Ces pièces en vers libre à la mode d'aujourd'hui font montre d'une sensibilité à fleur de mot qui touche et imprègne immédiatement le lecteur.

D'ores et déjà, ce jeune poète a une voix bien à lui, attachante et qui tranche en douceur dans la poésie actuelle.

Christophe Mahy, né en 1970 à Charleville-Mézières, réside actuellement en Touraine, dans le département du Loir-et-Cher. Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages, essentiellement de la poésie, mais aussi des chroniques, de la fiction, des livres d’artistes, des préfaces et des articles dans diverses revues. Il est également chroniqueur régulier pour Recours au poème et la revue ardennaise Maugis. Parmi ses recueils de poèmes les plus récents figurent notamment Le Vieil automne (L’herbe qui tremble, 2017) et Arrière-plans (L’herbe qui tremble, 2020).

Le Prix Mallarmé 2021 avait été decerné à Christian Viguié pour son recueil Damages, paru aux Éditions Rougerie.

Le Prix Mallarmé étranger, lancé en 2022, se propose de valoriser autant le travail des traductrices et des traducteurs qui œuvrent pour ouvrir de nouvelles perspectives littéraires que la poésie étrangère traduite en français. Il sera remis le jeudi 8 décembre, à 18h, à La Maison de Poésie – Hôtel Blémont, 11 bis, rue Ballu, 75015 Paris.

Le résumé de Par la vaste mer par l'éditeur :

La lecture de ce nouveau recueil confirme une idée déjà ancienne chez l'auteur à propos des pouvoirs du langage poétique dans ses rapports avec le temps. Il s'agit d'une question fondamentale, car elle sous-tend la problématique de la consolation qui est à l'oeuvre dans Por el gran mar/Par la vaste mer et qui rapproche le poète de la pensée religieuse, ou à tout le moins, met au premier plan la valeur de l'Esprit qui habite toute conception de l'art.

On a souvent dit que l'art tend à éterniser ce qui passe ; de là à dire que l'art console, il n'y a qu'un pas que Andrés Sánchez Robayna se garde de franchir et il établit même une distinction entre l'objet de sa passion, qui a cessé d'être, et la distance que permet l'art face à la passion ordinaire. Cette distance entre l'imaginaire et le concret est féconde puisqu'elle ouvre la possibilité de dégager du réel une forme et une essence.

Bien qu'il s'agisse d'une position idéaliste, Andrés Sánchez Robayna adhère à l'idée que la médiation esthétique n'enferme pas dans l'illusoire.

Claude Le Bigot, professeur émérite de l’Université de Rennes 2, est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles publiés en France et en Espagne. Ses travaux portent essentiellement sur la poétique du texte, l’histoire de la poésie espagnole et l’histoire culturelle. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur des poètes de langue espagnole (Pablo Neruda, César Vallejo, Miguel Hernández).

Andrés Sánchez Robayna, né à Las Palmas en 1952, est poète, essayiste, traducteur et professeur titulaire de la chaire de littérature espagnole de l’université de La Laguna (Tenerife).

