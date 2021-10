Le Prix Mallarmé 2021 remis à Christian Viguié pour Damages

Christian Viguié, né en 1960 à Decazeville, est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages – recueils de poèmes, romans, nouvelles et pièces de théâtre. Parmi ses recueils de poèmes figurent notamment L’Âge est de rompre (Messidor, Prix Europe/Poésie, 1987), Le Livre des transparences et des petites insoumissions (Le Dé bleu, Prix Max-Pol Fouchet, 1997), La dure lumière (Rougerie Éditions, Prix Antonin Artaud, 2001) et, plus récemment, Damages (Rougerie Éditions, 2020) que récompense cette année le Prix Mallarmé.

Un livre qui « s’évertue à lier le possible et l’impossible/ comme on attache un soleil/ à une patte d’oiseau », un livre qui « annulerait » ainsi « la sentence lente/ de naître ou de mourir ». Puisque telle est, en définitive, la mission de la poésie : elle est toujours à la recherche du mot qui noue, en broyant par-dedans les distances, le silence et l’obscurité.

Le Prix Mallarmé, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions poétiques en France, récompense un artiste pour un recueil de poèmes ou pour l’ensemble de son œuvre.

Le prix est doté d’un montant de 3800 € versé par la ville de Brive, laquelle offre également au poète lauréat une résidence d'un mois.

L’édition de l’année précédente avait récompensé le recueil de Jean Le Boël, Jusqu’au jour, publié aux Éditions Henry.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones