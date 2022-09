Le prix du roman Cyber/ Agora 41 dévoile sa seconde sélection 

Le jury du prix du roman Cyber/Agora 41 s’est réuni le 14 septembre pour délibérer de la deuxième sélection de la récompense. Les romans retenus sont :

L’Armée d’Edward de Christophe Agnus chez Robert Laffont

Ego de Maxime Girardeau chez Fayard

Des hommes sans nom d’Hubert Maury et Marc Victor chez Gallimard

RePlay d’Elena Sender chez Albin Michel

Le lauréat 2022 succèdera à Sylvain Forge et son roman Sauve-la publié chez Fayard.

Depuis quelque temps, l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information), notamment par la voix de son directeur général Guillaume Poupard, en est venu à la conclusion que le fait cyber ne devait plus être réservé à un milieu d'ingénieurs.

On constate en effet que ce terme « cyber », issu lui-même de la littérature de science-fiction, gouverne aujourd'hui la vie du citoyen, et qui sait peut-être demain nos civilisations. Il a donc été demandé à ce qu'une attention particulière soit portée sur tout ce qui peut se rapprocher de la cyber et avoir des interactions avec ce domaine. C'est là l'idée qui a généré la création d'un cercle de réflexion libre, original et atypique qu'est l'Agora41.

Dans le cadre de ses réflexions, l'Agora41 étudie de nombreuses pistes, dont une est liée à l'imaginaire .Comment l'imaginaire, comment les artefacts que nous y plaçons volontairement ou pas, peuvent aider à la construction de la pensée et de la réalité de demain ? Et toujours par souci d'ouverture, pourquoi ne pas capter des perceptions différentes, des imaginaires nouveaux ?

C'est pour cela que l'Agora41 a décidé de lancer le Prix du Roman Cyber/ Agora41.

Ce Prix du Roman Cyber/Agora41 est donc créé pour mettre en lumière des livres traitant de cybersécurité, de cyberculture ou de culture numérique et du monde de la Toile. Il récompense l’auteur d’un ouvrage de fiction de haute valeur littéraire écrit en langue française (ou traduit en français) publié entre le 30 avril de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours. Sa dotation est de 3000 euros

Le jury du Prix du Roman Cyber /Agora 41 est composé de Guillaume Poupard (directeur général de l’ANSSI, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information/Président du Prix), Delphine Chêne (PDG de La Tribune Afrique/Vice-Présidente du Prix), Philippe Robinet (PDG de Calmann-Lévy), Olivier Weber (écrivain, grand reporter), Cédric Bannel (écrivain et dirigeant de Latour Capital), Alain Mamou-Mani (écrivain et producteur), Patrick De Friberg (écrivain), Claude Kirchner (directeur de Recherche à l’INRIA), Léa Santamaria (directrice de la librairie Les Libres Champs), Alex Berger (producteur du Bureau des Légendes), Olivier Bonnet de Paillerets (Général de Corps d’Armée), Elina Machefer (agent de l’ANSSI), Jacques Aschenbroich (PDG du Conseil d’Administration de Valeo), Sophie Fay (journaliste au Monde), Marie Duflot-Kremer (maître de conférence en informatique à l’Université de Lorraine), Sylvain Forge (écrivain, lauréat de la première édition du Prix du Roman Cyber Agora 41 pour son livre Sauve-la chez Fayard).

