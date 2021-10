Sylvain Forge reçoit le Prix du roman Cyber Agora 41

Le Prix du roman Cyber Agora 41 récompense l’auteur d’un ouvrage de fiction de haute valeur littéraire écrit en langue française (ou traduit en français) publié entre le 30 avril de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours. Sa dotation est de 3000 €.

Le résumé de l'éditeur pour Sauve-la :

Alexis Lepage, employé dans les assurances, est sur le point d'épouser la fille de son patron lorsqu'un message sur son téléphone lui apprend que Clara, son amour de jeunesse, refait surface. Elle le supplie de retrouver sa fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci, replongeant ainsi dans un passé dont il n'a jamais fait le deuil.

Spécialiste en cybersécurité et conférencier en dramaturgie, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2018 avec Tension extrême (Fayard), Sylvain Forge est notamment l’auteur de Parasite (Mazarine, 2019) et d’Un parfum de soufre (Prix Plume d’argent 2016 du thriller francophone). Il parvient à associer des recherches scientifiques fouillées à un sens aigu du suspense. Ses ouvrages ont déjà conquis plus de 200.000 lecteurs.

Le jury de la première édition du Prix du roman Cyber Agora 41 réunissait Guillaume Poupard (Président du Prix et directeur de l’ANSSI, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), Delphine Chêne (Vice-Présidente du Prix et PDG de La Tribune Afrique), Philippe Robinet (PDG de Calmann-Lévy), Olivier Weber (écrivain, grand reporter), Cédric Bannel (écrivain et dirigeant de Latour Capital), Alain Mamou-Mani (écrivain et producteur), Patrick de Friberg (écrivain), Claude Kirchner (directeur de Recherche à l’INRIA), Léa Santamaria (directrice de la librairie Les Libres Champs), Alex Berger (producteur de la série Le Bureau des Légendes), Olivier Bonnet de Paillerets (Général de Corps d’Armée), David Racape (agent de l’ANSSI), Jean-Dominique Sénard (PDG du Groupe Renault), Sophie Fay (journaliste, éditorialiste à L'Obs) et Marie Duflot-Kremer (maître de conférence en informatique à l’Université de Lorraine).

