La Foire de Francfort remporte le Prix Julius Campe

La cérémonie de remise des prix aura lieu durant la 74e édition de la foire, dans le pavillon de Francfort. Le prix porte le nom de Julius Campe (1792–1867), l'un des plus grands éditeurs de l'histoire allemande. Découvreur d'Heinrich Heine et promoteur des auteurs du mouvement « Jeune Allemagne », il est devenu l'incarnation de l'éditeur qui souhaite allier « joie de la découverte littéraire et engagement social ».

« Le livre, cette marchandise silencieuse »

Tim Jung, directeur de publication de Hoffmann und Campe justifie ce choix de lauréat : « En 1949, 205 libraires se sont réunis dans l'église Saint-Paul de Francfort pour la première foire du livre allemande de l'après-guerre. S'appuyant sur une tradition séculaire de foires commerciales, ils ont fondé l'actuelle Foire de Francfort, qui apporte à l'industrie internationale du livre en Allemagne et, en même temps, partage la littérature allemande avec le monde. »

Il ajoute : « La foire du livre représente la diversité et la liberté de la littérature et l'importance de la lecture. Malgré les restrictions imposées par la pandémie de Covid au cours des deux dernières années, il reste le forum le plus important au monde pour la littérature et ses protagonistes. C'est à la fois une place de marché, une vitrine, une scène et un lieu de débats. »

Et de conclure : « En tant qu'événement international, la Foire de Francfort attire l'attention sur le livre, cette marchandise silencieuse. C'est en même temps un événement profondément démocratique dont l'esprit authentique est façonné par ceux qui y participent. La Foire de Francfort transforme des histoires, des idées, des arguments et des opinions en une expérience sociale et revêt donc une importance exceptionnelle lorsqu'il s'agit de présenter les littératures du monde. »

Après l'annonce du prix, Juergen Boos, directeur de la Frankfurter Buchmesse a déclaré : « La Frankfurter Buchmesse est très honorée de recevoir le prix Julius Campe, surtout après deux ans d'une pandémie qui a rendu la tenue de la foire presque impossible. Au nom de toute notre équipe, je tiens à remercier Tim Jung, directeur de la publication de Hoffmann und Campe, et Thomas Ganske, éditeur et PDG de Ganske Verlagsgruppe. Tout le monde chez nous considère cet honneur comme une reconnaissance du travail que nous accomplissons. »

Et de continuer : « Le prix Julius Campe récompense les personnes et les institutions qui ont « rendu des services exceptionnels à la critique littéraire et à la communication littéraire ». La Frankfurter Buchmesse s'acquitte de cette tâche de diverses manières depuis près de 75 ans - par le biais d'activités lors de nombreuses foires internationales du livre, de programmes de bourses et des activités de Litprom et LitCam. Le prix honore à juste titre le rôle particulier que joue la Frankfurter Buchmesse pour l'industrie allemande et internationale du livre et des médias. »

Parmi les anciens récipiendaires du prix Julius Campe figurent :

2019 : Mara Delius

2018 : Christian Petzold

2017 : Ministre d'État Monika Grütters

2016 : Le réseau des Maisons de la Littérature

2015 : Denis Scheck

2014 : La coopérative des libraires 5 plus

2013 : Felicitas von Lovenberg

2012 : Pétra Roth

2011 : Roger Willemsen

2010 : Elke Heidenreich

2009 : Élisabeth Niggemann

2008 : Wendelin Schmidt-Dengler (à titre posthume)

2007 : Klaus Reichert

2006 : Michel Naumann

2005 : Jan Philipp Reemtsma

2004 : Joachim Kaiser

2003 : Heinrich Detering

2002 : Martin Walser

La Foire de Francfort est le plus grand salon international de l'industrie de l'édition et un lieu de rencontre intersectoriel pour les particuliers et les organisations des domaines de l'éducation, du cinéma, des jeux et de l'information spécialisée.

Depuis 1976, l'un de ses pôles d'attraction est le pays invité d'honneur annuel, qui présente au public son marché du livre, sa littérature et sa culture de diverses manières. La Foire de Francfort organise la présence d'éditeurs allemands lors de salons internationaux du livre à l'étranger et organise des événements commerciaux sur les principaux marchés mondiaux tout au long de l'année.

La Foire de Francfort est une filiale de l'Association allemande des éditeurs et libraires.

Du 19 au 23 octobre 2022, sa 74e édition accueillera l'Espagne en pays invité d'honneur. L'événement devrait également renouer avec un déroulement plus conforme aux éditions « pré-Covid ».

Dossier : Foire du Livre de Francfort 2022 : diversité et pluralité

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)