Le Prix du Livre Cogedim Club dévoile ses trois finalistes

Les 300 résidents, membres des clubs de lecture, ont voté en juin pour trois titres parmi les livres présélectionnés. Le jury final est composé d'Éric Bouhier (écrivain) ; Élodie Fondacci (journaliste) ; Philippe Grimbert (écrivain et psychanalyste) ; Francesca Mantovani (photographe) ; Delphine Peras (journaliste) et Pascale Senk (journaliste et auteure de haïkus).

La sélection finale est la suivante :

La porte du voyage sans retour de David Diop (Le Seuil, août 2021)

Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu (Albin Michel, janvier 2022)

Les Silences d'Ogliano d'Elena Piacentini (Actes Sud, janvier 2022)

Les livres présélectionnés doivent être écrits en langue française et publiés moins de trois avant l’année du prix. Parmi les critères requis, il faut une mise en avant d’une histoire remarquable (roman, récit ou témoignage de vie) où la famille et la transmission sont consubstantielles à l’intrigue ; la dimension humaine par les émotions suggérées ; la qualité du style littéraire par sa puissance et force d’évocation ; l’excellence de la langue ; l’acuité et lucidité du regard posé sur le thème de la famille et de la transmission.

Le Prix est doté d’une récompense de 5000 euros. Le lauréat 2022 sera connu en octobre prochain. Le jury se réunira lors d’une délibération filmée et présentée dans les 26 résidences. Olivier Mak-Bouchard avait été désigné lauréat de l'édition 2021 pour Le dit du Mistral (Tripode).

Crédits : Eric Traversié / Duria Nelson / Laurent Mayeux