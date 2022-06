Le Prix du livre d'art salue un catalogue de porcelaines chinoises

Porcelaines chinoises du palais de Santos, ouvrage sous la direction de Claire Déléry, conservatrice du patrimoine,

et Huei-chung Tsao, ingénieure d’études, en charge des collections chinoises du MNAAG, publié en coédition par le MNAAG et Lienart, reçoit le Prix du Livre d'art 2022.

Disponible en anglais et en français, le livre bénéficiera bientôt d'une version chinoise et d'une version portugaise, en préparation.

Le résumé de l'éditeur pour Porcelaines chinoises du palais de Santos :

Le palais de Santos à Lisbonne, aujourd'hui siège de l'ambassade de France au Portugal, recèle un trésor : un petit salon carré, coiffé d'un toit pyramidal en bois doré, sur lequel sont accrochés près de trois cents plats et assiettes de porcelaine chinoise au décor majoritairement blanc et bleu. Unique au monde, cette collection de porcelaines chinoises, constituant l'incomparable et somptueux décor de la « salle des Porcelaines » du palais de Santos, illustre l'histoire de la production de céramiques en Chine, entre les débuts du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, et son commerce avec l'Europe.

Le reste du palmarès :

Prix du catalogue d’exposition

Salammbô, de Sylvain Amic et Myriame Morel-Deledalle, Éditions du MUCEM et Gallimard

Prix spécial du jury

Leyli et Majnûn, de Jâmi, illustré par les miniatures d’Orient, traduit par Leili Anvar, Éditions Diane de Selliers

Prix du rayonnement du beau livre

Le dernier des Camondo, de Pierre Assouline, Éditions Gallimard

Le jury du Prix du Livre d'art 2022 réunissait Pascale Le Thorel, présidente du prix, présidente du Groupe des éditeurs d’Art et Beaux-Livres du Syndicat national de l’édition, Philippe Costamagna, vice-président, directeur du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio, Albert Dichy, conseiller littéraire, directeur littéraire de l’IMEC, Sébastien Allard, directeur du département des Peintures du musée du Louvre, Éric de Chassey, directeur général de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, Marie-Christine Labourdette, présidente du Château national de Fontainebleau, Jean De Loisy, critique et commissaire d’exposition, Sophie Makariou, présidente du Musée national des arts asiatiques – Guimet, Philippe Morel, professeur des universités, Histoire et civilisations, et Marielle Pic, archéologue, conservateur général du patrimoine.

Le Prix du Livre d'art 2021 avait salué Pascal Rousseau pour Hypnose, art et hypnotisme de Mesmer à nos jours, coédité par les éditions des Beaux-Arts de Paris et du Musée d'art de Nantes.

