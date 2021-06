Ajaccio se fait envoûtante et adhère à l'Hypnose

Les membres du jury sont heureux de vous annoncer les lauréats du Prix du livre d’Art : pour 2021, c’est Pascal Rousseau et son livre Hypnose. Art et hypnotisme de Mesmer à nos jours (Ed. Musée d’art de Nantes), qui l’emporte.

Du fluide magnétique de Mesmer à l’hypnose pratiquée par Charcot à la Salpêtrière, de Freud à Lacan, des surréalistes aux pratiques les plus contemporaines, Pascal Rousseau propose une passionnante histoire visuelle de l’hypnose et relie pour la première fois pratiques artistiques et histoire culturelle de l’hypnotisme. Au croisement de plusieurs champs — histoire de l’art, histoire des sciences et culture populaire —, cet ouvrage unique rassemble plus de 500 illustrations.

Notons également la tout aussi importante récompense du Prix du catalogue d’exposition 2021 : elle revient à Le corps et l’âme. Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi et Francesca Tasso retracent ce lien étrange entre la chair et le spirituel, de Donatello à Michel-Ange, à travers les sculptures italiennes de la Renaissance. Ce prix complémentaire salue un ouvrage accompagnant une exposition tenue entre septembre 2020 et septembre 2021.

Hypnose. Art et hypnotisme de Mesmer à nos jours – Pascal Rousseau – ENSBA – 9782840567929 – 39 €