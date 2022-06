Les 10 lauréats du Prix Babelio 2022 sont connus

Avec sa sélection de 100 livres répartis en 10 catégories, le Prix Babelio ambitionnait de faire (re)découvrir des livres publiés entre le 1er octobre 2021 et le 1er mai 2022, plébiscités par la communauté de 1.300.000 lecteurs du site. Des titres qui passent parfois « sous les radars » des grands prix littéraires.

Voici les lauréats :

Manga : Tatsuya Endo, Spy x Family, tome 6, traduit par Nathalie Bougon-Bastide, Kurokawa



Imaginaire : Claire Duvivier, Capitale du Nord, tome 1 : Citadins de demain, Aux Forges de Vulcain



Jeunesse : Mickaël Brun-Arnaud (texte) et Sanoe (illustrations), Mémoires de la forêt : Les Souvenirs de Ferdinand Taupe, L'école des loisirs



Non-fiction : Victor Castanet, Les Fossoyeurs, Fayard



Polar & Thriller : Olivier Norek, Dans les brumes de Capelans, Michel Lafon



Littérature étrangère : Michael McDowell, Blackwater, tome 1 : La Crue, traduit par Yoko Lacour et Hélène Charrier, Monsieur Toussaint Louverture



Roman d’amour : Carène Ponte, Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?, Fleuve



Jeune adulte : Alric et Jennifer Twice, La Passeuse de mots, tome 2 : L'Œil de la vérité, Hachette



Bande dessinée : Rachel Smythe, Lore Olympus, tome 1, traduit par Robyn Stella Bligh, Hugo & Cie



Littérature française : Mélissa Da Costa, Les Douleurs fantômes, Albin Michel.

Tous les résumés des ouvrages primés sont à découvrir ici.

Crédits : Prix Babelio