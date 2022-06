Krazy Kat, la librairie qui fait passer le vin de la cave à la case

Quoi de plus bordelais que les passions de Matthieu Saint-Denis, propriétaire de la librairie Krazy Kat située rue de la Merci, à quelques pas de l’incontournable rue Sainte-Catherine ? Le vin, un amour qu’il cultive sur son temps libre, et la bande dessinée, dont il a fait son métier. S’il ne dessine pas lui-même, il possède l’art de repérer les meilleurs et de les mettre en valeur dans sa librairie - une des plus grandes du Sud-Ouest entièrement consacrées au 9e art.

Jamais à court d’idées, Matthieu Saint-Denis a trouvé comment allier ses deux dadas dans un même objet fétiche : une bouteille de vin dont l’étiquette sera chaque année dessinée par un artiste local, en édition limitée, signée et numérotée. Ce tirage spécial, nommé Kat de Réaut 2018, sera lancé pour sa secondé édition à l’occasion des préambules de Bordeaux fête le Vin.

Une dégustation gratuite en présence du vigneron, Yannick Evenou, est organisée au bar de la librairie Krazy Kat (10 rue de la Merci, Bordeaux) le jeudi 16 septembre de 18h à 20h30. Le tout accompagné de cadeaux, pour les réjouissances.

C’est l’artiste aquitain de La Réole, Jean-Denis Pendanx, qui a illustré le vin. Auteur multi primé et virtuose graphique encensé par la critique, il travaille actuellement avec Matt Kindt, un des plus grands scénaristes américains. Il a souhaité sur cette étiquette rendre hommage au livre qui l’a le plus enthousiasmé en 2018, millésime qui lui a été attribué : L'Âge d'or de Cyril Pedrosa.

La flamboyance de cette épopée médiévale et féministe a fasciné Jean-Denis, qui a, en retour, évoqué la force et la grâce de la princesse déchue, héroïne de ce livre, sur un fond de forêt mordorée et crépusculaire, telle une fin de vendange.

Le Château Réaut, à Rions (appellation Cadillac Côtes de Bordeaux), appartient à 500 copropriétaires réunis par une même philosophie de partage amical et original. Ses vins rouges, blancs et rosés témoignent d’une incroyable qualité gustative et olfactive, plusieurs fois récompensés par la critique et les concours, tout en restant accessibles à des prix très abordables.

Déjà classé Haute Qualité Environnementale (HVE), le Château Réaut est désormais engagé sur la voie de la certification bio. Copropriétaire depuis 2019 de vignes sur ce domaine, la librairie Krazy Kat sert du Château Réaut aux clients de son bar situé au cœur de ses locaux et s’épanouissant sur sa terrasse conviviale, prise d’assaut tous les jours par les amateurs de BD.

Limitée à 240 exemplaires numérotés, signés manuellement par l’auteur, la bouteille de Kat de Réaut 2018 est proposée à la librairie Krazy Kat au prix de 14,90 € à emporter ou 17,90 € sur place.

Chaque année, un nouvel auteur local illustrera une nouvelle étiquette. En 2023 sortira le millésime 2019 avec une étiquette hommage à une BD parue cette année-là. À noter que l'an dernier, en 2021, c'est l'auteur bordelais Alfred, Fauve d'Or à Angoulême, qui avait illustré le millésime 2016.

crédits photo : Krazy Kat