Cyril Pedrosa : “Emporté par le plaisir de la fiction, sans perdre le fond politique

Sur deux étages, plus qu’un hommage, une plongée dans les références historiques, agrémentées de pièces d'époque, de planches originales, de jazz (si fait !), de commentaires : ici, L’âge d’or album multiprimé (Aire Libre - Dupuis), prend une ampleur nouvelle. En partenariat avec Les 25es Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, la Maison de la Culture abrite en ses murs jusqu’au 10 octobre une prodigieuse mise en scène (Ndr : et je pèse mes mots...).

En compagnie de Marie-Luz Ceva, co-commissaire de l’exposition – rôle qu’elle partagea avec Roxanne Moreil, la scénariste –, Cyril Pedrosa replonge « dans toute une période de ma vie ». Une traversée nouvelle, qui loin d’interpréter l’oeuvre, l’exalte, la découvre plus en profondeur, explorant tous les champs : féminisme, engagement politique, univers médiéval fantasmé, permettant de mieux raconter notre monde contemporain, ses travers…

La discussion va et vient : « Ce qui m’a intéressé dans ce travail, c’est de comprendre la genèse de ce projet. Comme tout lecteur, j’ai abordé L’Âge d’or comme un récit, une fable du Moyen-Âge, ses multiples rebondissements. Et bien sûr une utopie », indique Marie-Luz Ceva. Mais avec Roxanne Moreil, une autre histoire se déroule : celle d’un sous-texte, celui de la création, des recherches et cette allégorie d’aujourd’hui.

Le plus difficile, se souvient l’auteur, dans cette construction fut de « se laisser emporter par le plaisir de la fiction, sans perdre le fond politique », insiste Cyril Pedrosa. Et la magie de l’exposition est de parvenir « à rendre évident ce qui n’est pas toujours simple à expliquer pour nous, ces liens entre la fable médiévale et le monde contemporain ».

Imaginer que tout a commencé avec « un dessin que j'ai fait de Roxanne, en armure sur un cheval », comme un sourire complice entre les deux auteurs, avant d’arriver à l’aventure de Tilda, voici juste ce qu’il faut pour donner l’envie de parcourir leurs albums. Toute la conversation est à découvrir dans notre émission, Comment tu fées, Comment vous fêtes :

Et quelques clichés, dans une déambulation sans but à travers les panneaux et les drapés, pour agrémenter la discussion :



Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil – L’âge d’or – Dupuis – T.1 9791034730353 ; T. 2 9791034732647– 32 €

crédit photo © Jorge Fidel Alvarez - RdvBD Amiens