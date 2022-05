Les trois lauréats du Prix Saint Jean-Paul II 2022, dévoilés

Le prix a été créé pour mettre en lumière l'ancien pape, depuis canonisé, Jean-Paul II. Un hommage à ses actes qui visent également à stimuler l'écriture d'ouvrages et la réalisation d'œuvres d'art destinées à promouvoir la doctrine catholique sur le mariage et la famille. Des sujets pour lesquels Jean-Paul II s'est beaucoup engagé.

Sont récompensés pour cette édition :

Section Essai

Encyclopédie sur la sexualité humaine, l’amour et la fécondité, sous la direction de José Noriega et de René et Isabelle Ecochard, publiée aux Éditions Téqui.

Cette encyclopédie est la version française du Dizionario su sesso, amore e fecondità, publié à Rome par l'Institut pontifical théologique Jean‐Paul II pour les sciences du mariage et de la famille en 2019. Elle regroupe des articles de biologie, théologie, médecine, mais aussi des travaux en sciences humaines ou philosophie. C’est un outil fantastique pour toute personne qui étudie l'être humain. Sous la direction de Mgr Noriega et de René et Isabelle Ecochard, les 170 articles sont rédigés par plus de 120 professeurs et experts internationaux.

Section Témoignage

La voie de l’éducation intégrale, de François-Xavier Clément, publié aux éditions Artège

L'enfant n'est pas seulement un cerveau avec un cartable, l'enfant ne se réduit pas à une boîte à savoirs. Fort de cette conviction, tout parent désire l'épanouissement de son enfant dans toutes ses dimensions. C'est le pari de l'éducation intégrale. À une époque où les repères s'effacent et les structures éducatives sont à la peine, seule une vision moderne de l'éducation fondée sur la foi chrétienne est en mesure de répondre aux défis posés par le monde contemporain. Nourri d'une irremplaçable expérience de terrain dans le monde scolaire, l'auteur développe une approche innovante et accessible à tout parent comme à tout enseignant. Principes théoriques et applications pratiques sont ainsi parfaitement mariés pour donner naissance à un ouvrage qui, pour la première fois, synthétise avec grand talent l'éducation intégrale dans toutes ses composantes. François-Xavier Clément est père de famille, philosophe de formation. Enseignant, puis chef d'établissements scolaires du second degré, il a été directeur de l'enseignement catholique de la Loire. Il est également auditeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN).

Outre deux textes, une section œuvre d'art existe également. Le lauréat 2022 de cette récompense est Javier Viver, pour sa statue La Bella Pastora, sculptée à destination de la Communauté Iesu Communio, en Espagne.

Le jury du prix est composé de :

Guillaume d'Alançon - Président, Fondateur de l'Institut pour la Famille en Europe ;

Xavier Blandin - Président de l'Institut pour la Famille en Europe ;

Jennifer Carrupt - Présidente de la Fondation pour la famille (Suisse) ;

Michel Deguy - Cardiologue, directeur de la revue médicale Alsoha (Liban) ;

Olivier Dehaudt - Président de l'association "Choisir la Vie" (Suisse) ;

Abbé Henri Delavenne - Curé de la Paroisse Saint-Georges-de-Boscherville, docteur en théologie ;

Jokin de Irala - Professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Navarre (Espagne), membre de l'Académie Pontificale pour la Vie ;

Anne Lecointre - Responsable de l'Accueil Louis et Zélie de Lorient, étudiante à l'Institut Karol Wojtyla ;

Olivier Minvielle - Écrivain, agrégé d'histoire et enseignant dans l'enseignement catholique ;

Aude Mirkovic - Maître de conférence en droit privé et porte-parole de l'association "Juristes pour l'Enfance" ;

Philippe Nicolardot - Contrôleur général des Armées (2s) ;

Augustin Oudot de Dainville - Ingénieur École centrale de Paris, étudiant en théologie à l'Institut Catholique de Toulouse ;

Jean-Paul et Hélène Perez - Médecins. Communauté du Verbe de Vie. Institut Jean-Paul II, Collège des Bernardins. Membres du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France ;

Grégor Puppinck - Directeur du Centre Européen pour le droit et la justice, docteur en droit ;

Yves Semen - Président et fondateur de l’Institut de Théologie du Corps, docteur en philosophie ;

Raphaëlle Stevenson - ENS, ESM Saint Cyr, animatrice Teenstar, éducatrice à la vie affective relationnelle et sexuelle (CLER) ;

Jean de Tauriers - Président de Notre-Dame de Chrétienté ;

Gabrielle Vialla - Écrivain, formatrice méthode billings, lauréate du Prix Saint Jean-Paul II 2021.

L'édition précédente avait vu Godefroy de Bentzmann et Gabrielle Vialla être récompensés, respectivement pour Reste avec nous, paru chez Mame, et La chasteté un don qui rend sa beauté à la sexualité, paru chez Artège.

