14 auteurs en lice pour le Prix de littérature de l'Union européenne

Les auteurs en lice pour le Prix de littérature de l'Union européenne 2022 :

Autriche : Peter Karoshi, Zu den Elefanten, Leykam Verlag

Bosnie et Herzégovine : Slađana Nina Perković, U Jarku, Imprimatur

Belgique: Gaea Schoeters, Trofee, Uitgeverij Querido

Géorgie : ივა ფეზუაშვილი (Iva Pezuashvili), ბუნკერი (A garbage chute), ინტელექტი (Intellect)

Grèce : Τάκης Καμπύλης (Takis Kampylis), Γενικά Συμπτώματα (Generla Symptoms), ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ (Kastaniotis)

Irlande : Tadhg Mac Dhonnagain, Madame Lazare, Futa Fata

Italie : Daniele Mencarelli, Sempre tornare, Mondadori

Lituanie : Tomas Vaiseta, Ch., Baltos lankos

Macédoine du Nord : Владимир Јанковски (Vladimir Jankovski), Скриени желби, немирни патувања (Hidden Desires, Restless Travels), Антолог (Anthology)

Norvège : Kjersti Anfinnsen, Øyeblikk for evigheten (Moments for eternity), Kolon forlag

Roumanie : Raluca Nagy, Teo de la 16 la 18 (Cléo from 5 to 7), Nemira

Slovaquie : Richard Pupala, Ženy aj muži, zvieratá (Women and men, animals), Lindeni

Espagne : Jacobo Bergareche, Los días perfectos (Perfect days), Libros del Asteroide

Ukraine: Євгенія Кузнєцова (Eugenia Kuznetsova), Спитайте Мієчку (Ask Miyechka), Видавництво Старого Лева (Old Lion Publishing House)

La récompense, renouvelée pour la période 2022-2024, a connu malgré tout quelques changements récents : le Conseil des écrivains européens (EWC), qui participait à son organisation, a décidé de rendre son tablier. La raison ? Un changement profond du fonctionnement du prix qui ne met plus au premier plan la défense du multilinguisme européen, selon le Conseil, en réduisant le nombre de lauréats.

Jusqu'à présent, le Prix de littérature de l'Union européenne récompensait entre 12 et 14 personnalités (13 en 2021, par exemple), originaires du même nombre de pays de l'Union européenne. Chaque pays participant, de 12 à 14 selon les années, avec une rotation des pays tous les trois ans, nommait 3 à 5 auteurs, avant qu'un jury ne sélectionne parmi eux un gagnant, qui rejoignait un palmarès de plus d'une dizaine d'auteurs, donc.

À compter de 2022, seul un auteur remportera la récompense, et non plus 12 à 14, dénonçait le Conseil : seules cinq mentions spéciales seront accordées, en plus de ce lauréat unique.

L'ouvrage lauréat et les cinq mentions spéciales seront dévoilés le 21 avril 2022, lors du Festival du Livre de Paris. Les organisateurs du Prix profitent de l'annonce de la sélection pour manifester leur solidarité « avec l'Ukraine, et en particulier avec les auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires ukrainiens ».

Le palmarès du Prix de littérature de l'Union européenne 2021 est accessible à cette adresse.