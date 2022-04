Les finalistes de l'International Booker Prize 2022, sans Violaine Huisman

6 langues et 6 pays sont représentés au sein de cette dernière sélection. Cette édition a vu pour la première fois un livre traduit de l'hindi dans la première sélection, toujours en course pour le prix 2022. La récompense est dotée à hauteur de 50.000 £ (environ 60.000 €), à partager entre l'auteur ou l'autrice, et le traducteur ou la traductrice.

Voici les 6 finalistes de cette édition 2022 :

Cursed Bunny, Bora Chung, traduit du coréen par Anton Hur, Corée du Sud, Honford Star

A New Name : Septology VI-VII, Jon Fosse, traduit du norvégien par Damion Searls, Norvège, Fitzcarraldo Editions

Heaven, Mieko Kawakami, traduit du japonais par Samuel Bett et David Boyd, Japon, Pan Macmillan/Picador

Elena Knows, Claudia Piñeiro, traduit de l'espagnol par Frances Riddle, Argentine, Charco Press

Tomb of Sand, Geetanjali Shree, traduit de l'hindi par Daisy Rockwell, Inde, Tilted Axis Press

The Books of Jacob, Olga Tokarczuk, traduit du polonais par Jennifer Croft, Pologne, Fitzcarraldo Editions.

L'édition de cette année a été présidée par le traducteur Frank Wynne. Ce dernier en a d'ailleurs profité pour lancer un appel aux éditeurs, afin de soutenir la valorisation du travail des traducteurs et traductrices. L'ouvrage lauréat sera connu le 26 mai 2022.

Rappelons que la récompense était revenue à David Diop, en 2021, pour Frère d’âme, traduit du français par Anna Moschovakis sous le titre At Night All Blood is Black, paru chez Pushkin Press.

Crédits : International Booker Prize