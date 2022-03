Le Prix des libraires dévoile sa sélection 2022

Le Prix des Libraires est un prix national créé en 1955 par les libraires pour l'ensemble de la profession et à destination du grand public, qui récompense une autrice ou un auteur de langue française. Le prix a par ailleurs récompensé des auteurs alors peu connus, et qui sont devenus des figures importantes de la littérature française, tels que Laurent Gaudé, Delphine de Vigan et Patrick Modiano.

Les 10 titres en lice pour l'édition 2022 du Prix des Libraires sont :

Porca miseria de Tonino Benacquista, éd. Gallimard

La Patience des traces de Jeanne Benameur, éd. Actes Sud

Les Bourgeois de Calais de Michel Bernard, éd. de La Table ronde

Le livre des heures d’Anne Delaflotte Mehdevi, éd. Buchet-Chastel

Sauvagines de Gabrielle Filteau-Chiba, éd. Stock

Soleil amer de Lilia Hassaine, éd. Gallimard

L’autre moitié du monde de Laurine Roux, Les Éditions du Sonneur

Pleine terre de Corinne Royer, éd. Actes Sud

Les Contreforts de Guillaume Sire, éd. Calmann-Lévy

Blizzard de Marie Vingtras, éd. de L’Olivier

Toutes et tous les libraires faisant partie du réseau des librairies indépendantes de France seront appelés à voter dans un premier temps du 9 mars au 3 avril afin de choisir les 5 finalistes, et dans un second temps du 7 avril au 15 mai pour choisir le ou la lauréate qui sera annoncé le 18 mai.

Le Prix des Libraires - présidente Nathalie Iris (librairie Mots en marge), vice-président Stanislas Rigot (librairie Lamartine) et trésorier Antoine Bonnet (librairie Michel) - peut compter sur des partenaires pour qui la lecture est essentielle : Lire Magazine littéraire, le groupe UP-Chèque Lire, le 1 hebdo, ActuaLitté, Domaine Berthelemot, Book Conseil, CNL.

En 2021, Miguel Bonnefoy avait donc reçu le Prix des libraires, pour Héritage (Rivages).

