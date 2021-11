Les six finalistes du prix Clarens du journal intime 2021 révélés

Fondée en automne dernier, l’association « Mare Nostrum — Une méditerranée autrement », qui souhaite mettre en valeur le patrimoine culturel méditerrannéen, vient de remettre son Prix. Créé au printemps 2021, le Grand Prix méditerrannéen de Littérature et de Spiritualité, qui célèbre l’union, la diversité, et la richesse littéraire de toutes les rives de la Méditerranne, a été décerné à l’imame Kahina Bahoul et à l’écrivaine italienne Giulia Caminito.