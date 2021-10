Le Prix de l’initiative laïque récompense Gilles Roumieux, professeur d'Histoire

Alors que l’on a porté atteinte à ce qui les construit, le professeur, et à ce qui les fonde, les valeurs de la République, Gilles Roumieux a convié ses élèves de 3e à s’exprimer librement.

Ce livre regroupe des réflexions d’adolescents, les citoyens de demain. Elles font battre le pouls de la démocratie et de la République française, elles élèvent et redonnent confiance. Enfin, elles portent une espérance.

« En tant que professeur d’histoire-géographie, je ne pouvais pas rester inactif et je me devais d’agir à mon échelle », a expliqué Gilles Roumieux dans un édito. « Ainsi, j’ai convié mes élèves de 3e à s’exprimer en classe sur l’assassinat de Samuel Paty, sur ce que représentait un professeur et la liberté puis je les ai invités à déposer symboliquement le fruit de leurs réflexions dans le cartable ouvert de l’enseignant. La liberté brillait dans leurs yeux ! »

« Leur permettre de mettre des mots sur des maux m’a paru nécessaire dans la période troublée que nous traversons. Comment ne pas leur demander de réfléchir par eux-mêmes et de s’exprimer librement alors que l’on a porté atteinte à ce qui les construit, le professeur, et à ce qui les fonde, les valeurs de la République ? Ces adolescents, les citoyens de demain, ont donné leur avis personnel en toute liberté, leur anonymat ayant été respecté s’ils le désiraient. »

Organisé conjointement par la CASDEN Banque Populaire, MAIF et le groupe MGEN, le Prix de l’initiative laïque distingue des initiatives ou actions témoignant d’une « défense et illustration », dans le passé comme dans le présent, des valeurs humanistes de laïcité et de tolérance, attachées à l’esprit de la loi 1905.

Le jury est composé de personnalités du monde de l’histoire et de l’éducation, ainsi que des représentants des organisateurs.

