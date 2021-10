L'intégrale Coda, Prix Comics de la Critique ACBD 2021 

« Une plongée dans un univers mêlant post-apocalyptique et fantasy et faisant la part belle au récit oral. Cette saga parvient à rester extrêmement humaine tout en plongeant le lecteur dans des péripéties hautes en couleurs dessinées avec nervosité et intensité. » C'est ainsi que l'ACBD décrit la saga Coda, lauréate de la troisième édition du Prix Comics de l'association.

Le résumé de l'éditeur pour Coda :

Un barde rusé, une turbulente licorne et un destin exceptionnel. Oyez, oyez, le seigneur Noir a gagné ! La magie a été quasiment éradiquée de ce monde fantastique autrefois magnifique et majestueux. Dans cette contrée désolée, un mystérieux barde du nom de Hum, un homme de peu de parole qui marmonne plus facilement son prénom qu'il ne répond aux questions d'autrui, est en quête d'un remède pour sauver l'âme de sa bien-aimée, accompagné dans son périple par une licorne mutante au tempérament aussi fougueux qu'imprévisible. Si le barde doit sa survie à son bon esprit, il est bien en peine de prévoir les réactions de sa monture et encore moins de l'issue du combat qui l'attend. Emporté malgré lui dans la tourmente, Hum devra choisir au mieux ses alliés pour faire triompher le bien et remettre de l'ordre dans cet étrange monde en déliquescence.

La saga a été rassemblée dans son intégralité dans la version omnibus, et succède au palmarès du Prix Comics de la Critique ACBD à Kent State de Derf Backderf (trad. Philippe Touboul), paru aux éditions Cà et là, et devance cette année 4 autres finalistes :

Goodnight Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, trad. Laurence Bélingard – Panini Comics

Pulp d'Ed Brubaker et Sean Phillips, trad Doug Headline – Delcourt

Shanghai Red de Christopher Sebela et Josh Hixson, trad. Maxime Le Dain – Hi Comics

Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, trad. Thomas Davier – Urban Comics.

« Faute d’événement physique consacré à la bande dessinée américaine du fait de l’épidémie de COVID-19, le prix sera remis à l’éditeur français au cours d’une occasion à déterminer »; a également expliqué l'association dans son communiqué.

