Prix des Collégiens de la Somme : la sélection 2021-2022

Le Prix des Collégiens de la Somme revient pour une saison 2021-2022, avec six livres sélectionnés, qui seront présentés aux collégiens par l'association On a Marché sur la Bulle entre septembre 2021 et février 2022. Les porteurs de projet des dix collèges participant à cette édition sont à l'origine de cette sélection de six albums de bande dessinée.