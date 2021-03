Naoki Urasawa reçoit le Prix bande dessinée des collégiens de la Somme

L'album Asadora ! de Naoki Urasawa a reçu 29,6 % des voix. Sur la deuxième marche du podium, le tome 1 de Skyward, de Joe Henderson, de Lee Garbett et de Antonio Fabela aux éditions HI Comics (traduction d'Anaïs Koechlin), reçoit 21 % des voix, suivi de Mort et Déterré, de Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron, aux éditions Dupuis, qui a récolté 20,6 % des voix.

Le résumé de l'éditeur pour Asadora ! :

Alors qu’un typhon est sur le point de frapper le port de Nagoya, la jeune Asa Asada court les rues pour avertir le docteur de l’accouchement imminent de sa mère. Même si ce n’est pas la première naissance de la fratrie, la situation presse et la petite laisse le soignant se précipiter au chevet de sa patiente. Elle rentrera à pied. Ce ne sont pas les rumeurs d’enlèvements qui bruissent depuis quelques jours qui vont effrayer Asa !

L’idée centrale de ce projet, porté par le Conseil départemental de la Somme, la DRAC Hauts-de-France, l’Éducation Nationale et On a Marché sur la Bulle, est d’utiliser la bande dessinée comme moyen pour favoriser les pratiques de lecture auprès du jeune public.

Dans le cadre de ce projet, l’association On a Marché sur la Bulle est intervenue, entre septembre 2020 et février 2021, auprès des élèves de dix classes de 4e de collèges de la Somme inscrits dans le dispositif, pour les former aux spécificités du médium bande dessinée (au rythme de trois séances par classe). Les élèves ont pu ainsi jouer pleinement leur rôle de jury dans le cadre de ce travail de lecture et d’analyse d’une sélection d’albums de qualité. Le jury a tranché, choisissant son album favori parmi les six œuvres en compétition cette année.

Le dernier Prix bande dessinée des collégiens de la Somme avait été décerné à l’album Jamais de Bruno Duhamel, paru aux éditions Grand Angle.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones