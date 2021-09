Les cinq finalistes du prix littéraire Paris-Liège 2021

Un essai, donc, ou autrement dit, un ouvrage de réflexion théorique et critique destiné à un public large et non nécessairement spécialisé. Ses critères en sont la qualité d’écriture, la pertinence scientifique des idées développées et l’originalité du thème abordé, soulignent les organisateurs.

Parmi les 13 titres sélectionnés pour le Prix Paris-Liège 2021, cinq finalistes ont été retenus lors de la première délibération qui a eu lieu à Paris le 7 septembre.

Johann Chapoutot, Libres d'obéir – Le management du nazisme à aujourd'hui – Gallimard

François Gemenne, On a tous un ami noir – Fayard

Christophe Grangier, Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie 1780-1822 – Anamosa

Patrick Pharo, Eloge des communs – Puf

Richard Rechtman, La vie ordinaire des génocidaires – CNRS Editions.

La seconde délibération se déroulera à Liège le jeudi 16 septembre 2021. Pour rappel, le Prix littéraire Paris-Liège est doté de 10.000 euros.

En 2020, Frédéric Joly avait été salué pour La Langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd’hui (Ed. Premier Parallèle).