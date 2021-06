Plantes et livres : cette libraire fabrique des terrariums littéraires

De la graine semée qui donne une plante, à celle qui servira aux prémices d’une histoire, la comparaison est connue. Et de même, entretenant avec de l’amour et des soins une plante que l’on croyait fichue, on peut redonner vie à des récits classiques, anciens… que l’on croyait dépassés.

« Durant le confinement, cette période d’isolement à la maison a porté ses fruits », plaisante la libraire, interrogée par La Repubblica.

De fait, Bianca Corso a décidé de mettre à profit cette étrange période d’inactivité, pour monter ce projet, tant artisanal que littéraire. Si le terrarium a fleuri abondamment depuis quelques années, il s’inspire avant tout du principe de l’aquarium : on remplace simplement Bubulle le poisson rouge par une plante, à peu de choses près. Intégrée dans un écosystème sous verre, cette dernière se développera dans un biotope contraint et inédit, mais propice.

« J’étudiais cela depuis quelque temps, intriguée par des vidéos sur YouTube, jusqu’à me décider à fabriquer le mien. J’ai commencé par donner des prototypes à des amis. Et puis, on m’a suggéré d’ouvrir une page Facebook. » Terrario Letterario voit alors le jour, réunissant des photos, des conseils, des observations, et puis une offre commerciale.

Patience, lectures et redécouvertes

« Chacun de mes terrariums est inspiré par des suggestions littéraires, la description d’un lieu, d’un souvenir, d’une atmosphère…. Et s’accompagne d’une citation extraite d’un livre qui m’est cher », explique la libraire sur sa page.

Au fil du temps, la maison s’est donc peuplée de créations, avant d’envahir progressivement la librairie Feltrinelli — dont la direction n’a manifestement pas pris ombrage de cette délicate initiative. Elle a même aménagé dans la librairie un Cabinet de curiosité où l’on peut découvrir ces terrariums littéraires, devenus autant des outils pour suggérer des lectures, qu’une manière de travailler la promotion pour attirer l’attention.

« Je passe beaucoup de temps à sélectionner la bonne phrase : cela devient pour moi un moyen de redécouvrir des livres que je n’ai pas ouverts depuis longtemps. Et de leur donner un nouveau visage, contemporain », poursuit Bianca Corso. « J’aimerais que les phrases de mes terrariums deviennent des graines suscitant la curiosité des lecteurs et des non-lecteurs. Un livre n’est jamais qu’un livre, mais il en contient tant d’autres en lui-même. C’est la magie de la lecture. »

Dans ses petits univers, de plantes et d’ouvrages — étonnante réunion, de la cellulose aux pages… comme une autre chaîne du livre — se découvre une certaine beauté, et une grande dose de patience. « La création d’un terrarium est simple et peu exigeante, ne nécessite pas de soins particuliers, mais simplement beaucoup de lumière », ajoute Bianca Corso, qui reconnaît avoir toujours apprécié le jardinage.

Des microcosmes naturels qui finissent en allégorie précieuse : cherche, et tu trouveras.

Seule question : « Voulez-vous vous faire un cadeau ou en offrir un ? » Hélas, pas de livraison en France…

Certains sont toutefois allés encore plus loin dans la rencontre entre la nature et les livres : Garden Answer présentait voici quelques années un ouvrage, totalement découpé et transformé littéralement en pot pour y installer… des fleurs. La chose est amusante, mais la jardinière – loin d’être en herbe – a poussé le vice en recyclant un ancien livre de jardinage, un peu vintage, pour le transformer un jardin féérique et livresque (hem…).

Le tutoriel présenté en vidéo dure quelques minutes et ne nécessite pas beaucoup d’outillage. Surtout de ne pas avoir deux mains gauches en fait.

Crédits photos : Bianca Corso