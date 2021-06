Carottes, salades ou basilic : des livres à planter et faire pousser

Inspiré par cette initiative pour un monde plus durable, Willday a imaginé ce qui pourrait être considéré comme la prochaine étape : outre le format plus généreux, les livres à planter de Willsow sont aussi éducatifs et aident à sensibiliser les nouvelles générations.

Ce projet innovant de littérature pour enfants a enfin pu se concrétiser après un rapide passage dans Dragon's Den (BBC). Cette émission offre la chance à différents entrepreneurs de venir présenter leurs idées à un panel de grands investisseurs, les fameux « Dragons » qui donnent leur nom à l'émission, et de convaincre ces derniers de financer les fonds manquants.

Au cours d'un rapide pitch, qui présente le produit et démontre son potentiel, les candidats se doivent de spécifier le montant requis : en échange d’un investissement, ils s’engagent alors à reverser une part de leurs profits aux « Dragons » qui auront accepté de financer leur projet. Parmi ces entrepreneurs, Tom Willday et James Coulthurst sont parvenus à séduire trois investisseurs avec leurs livres-légumes – Sara Davies, Peter Jones et Amanda Meaden –, qui ont tous offert 20.000 £ en contrepartie de 20% des parts de Willsow. Un article de Business Live du 25 mai revient sur la success-story de cette petite entreprise britannique.

Basée à Leicester, Willsow a très vite su trouver son public. Malgré la crise sanitaire et les confinements à la chaîne, la Covid n'a en rien été un obstacle pour Tom Willday et ses livres-légumes. En effet, en tout juste douze mois, près de 2.500 livres ont été vendus au Royaume-Uni !

Mieux encore, la petite entreprise s'est associée avec la Furnley House Fondation pour distribuer une histoire à planter à chaque élève de l'école St Patricks Catholic Voluntary Academy. Cette initiative a pour but d'éduquer les générations futures sur les thèmes de l'écologie et de la durabilité, mais aussi d'inciter les enfants à passer plus de temps à lire... et à se salir.

Après tout, quoi de plus simple que de déchirer une page et la recouvrir de terre ? Avec pas loin de 120 graines par page, soit environ 500 graines par livre, les petites histoires vertes de Willsow sont fournies avec des instructions pour planter au mieux les futurs herbes et légumes. Bien entendu, c’est la patience des jardiniers en herbe qui les récompensera avec une salade, des carottes, ou encore du basilic...

Willsow épate par ses démarches tout aussi vertes les unes que les autres : les livres-légumes sont, bien évidemment, entièrement biodégradables. Créées à partir de livres recyclés récupérés dans diverses librairies et bibliothèques locales, ces histoires sont aussi constituées d’encre non polluante à base d’encre... de légumes.

À quand la branche française ?

Crédits photo @ willsow.com