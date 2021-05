Kirsi Kinnunen lauréate du Prix d’État finlandais du traducteur étranger

Établie en France depuis une vingtaine d’années, Kirsi Kinnunen a accompli dans ce pays majeur pour le neuvième art un travail pionnier en faveur de la reconnaissance internationale la bande dessinée finlandaise contemporaine.

« L’activité sans relâche de Kirsi Kinnunen a ouvert à nos auteurs de bande dessinée les portes des maisons d’édition françaises avec lesquelles elle a su tisser un réseau de connaissances et de confiance. Je salue tout spécialement le fait que, dans la grande nation de bande dessinée qu’est la France, les traductions de Kirsi Kinnunen ont obtenu une attention méritée », a déclaré la ministre lors de son discours de remise du Prix.

Trente-trois éditeurs français ont choisi de publier des bandes dessinées finlandaises, la plupart d’entre eux étant des contacts noués par Kirsi Kinnunen.

Les ouvrages d’Aapo Rapi, de Ville Ranta, de Marko Turunen et de Petteri Tikkanen traduits par Kirsi Kinnunen ont été retenus par les Sélections officielles au cours des diverses éditions du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. En début d’année, Moi, Mikko et Annikki de Tiitu Takalo a remporté le Grand Prix Artémisia qui récompense un livre de bande dessinée réalisé par une ou plusieurs femmes.

« La bande dessinée finlandaise est l’une des plus originales et irrévérencieuses qui soient. Je travaille depuis vingt ans tous azimuts à la faire connaître en France, aussi bien par mes activités de traductrice, de Conseillère culturelle pour la bande dessinée ou d’agente que via un travail de préconisation plus général, et c’est l’une des aventures les plus amusantes et enrichissantes de ma carrière — ou plutôt, non : de toute ma vie », indique Kirsi Kinnunen.

Kirsi Kinnunen (née en 1960) a mené son cursus universitaire dans les universités de Jyväskylä, Tampere et Turku, où elle a étudié notamment la philologie romane, la traduction et l’interprétariat. Elle est aussi diplômée en journalisme. Cette native de Rovaniemi, en Laponie, vit aujourd’hui en Bretagne. Elle a traduit du finnois et du suédois un total de plus de 90 ouvrages vers le français.

Elle exerce en outre ses talents auprès de la télévision française, pour laquelle elle a traduit une centaine d’émissions et de documentaires finlandais, et auprès des lecteurs finlandais, à qui elle a fait connaître la littérature française en traduction. Le ministère de l’Éducation et de la Culture décerne tous les ans le Prix d’État finlandais du traducteur étranger sur proposition du Conseil consultatif du FILI – Finnish Literature Exchange à un traducteur émérite de littérature finlandaise. Le Prix est décerné depuis 1975.