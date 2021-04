Une première sélection pour les Prix Imaginales 2021 

Pour cette 20e édition, le jury annonce les sélections de chacune des catégories :

Catégorie Roman francophone :

Le Chant des cavalières, de Jeanne Mariem Corrèez, éd. Les Moutons Électriques

Les Chats des neiges ne sont plus blancs en hiver, de Noëmie Wiorek, éd. L’Homme Sans Nom

Les Chevaliers du Tintamarre, de Raphaël Bardas, éd. Mnémos

Thecel, de Léo Henry, éd. Folio SF

Un long voyage, de Claire Duvivier, éd. Aux Forges de Vulcain

Catégorie Roman étranger traduit :

Kra, de John Crowley, Patrick Couton (traducteur), éd. L’Atalante

La Mer sans étoiles, d’Erin Morgenstern, Julie Sibony (traductrice), éd. Sonatine

La Guerre du pavot, de Rebecca F. Kuang, Yannis Urano (traducteur), éd. Actes Sud

La Fileuse d’argent, de Naomi Novik, Thibaud Eliroff (traducteur), éd. Pygmalion

Cochrane vs Cthulhu, de Gilberto Villarroel, Jacques Fuentealba (traducteur), éd. Aux Forges de Vulcain

Catégorie Jeunesse :

Starfell, tome 1 : Violette Dupin et le jour perdu, de Dominique Valente, éd. Casterman

Akata Witch, de Nnedi OKORAFOR, Anne Cohen-Beucher (traductrice), éd. L’École des Loisirs

Ordo, d’Anthony Combrexelle, éd. 404 éditions

La Belle sauvage – La trilogie de la poussière, de Philip Pullman, Jean Esch (traducteur), éd. Gallimard Jeunesse

Bordeterre, de Julia Thévenot, éd. Sarbacane

Catégorie Illustration :

Cahier de croquis du Hobbit, Alan Lee, (illustrateur), éd. Christian Bourgois

L’Hypothèse du lézard, de Cindy Canévet (illustratrice), éd. ActuSF

Les Archives d’Ankh-Morpok : une anthologie du Disque-monde, volume 1, de Paul Kidby (illustrateur), éd. l’Atalante

Le Flocon, de Laurent Gapaillard (illustrateur), éd. Gallimard jeunesse

Catégorie Nouvelle :

La Fille feu follet et autres textes, d’Ursula Le Guin, Nardjès Benkhadda (traductrice), Goater éditions

L’Hypothèse du lézard, d’Alan Moore (auteur), Patrick Marcel (traducteur), éd. ActuSF

Les Secrets du premier coffre, de Fabien Cerutti, éd. Mnémos

Bienvenue à Sturkeyville, de Bob Leman, Nathalie Serval (traductrice), éd. Scylla

Catégorie Prix Spécial du Jury :

Les Enfants de l’imaginaire, anges ou démons, de Jean Marigny, éd. Terre de Brume

La grande aventure du jeu de rôle, toute l’histoire des origines à nos jours, de Julien Pirou, Ynnis éditions

Codex des 7 couronnes, bréviaire illustré de la saga Game of Thrones, de Mathieu Demaure (auteur), Aurélien Baudinat (illustration), Ynnis éditions

Une histoire de feu et de sang : le Moyen Age de Game of Thrones, de Florian Besson et Justine Breton, éd. Presses Universitaires de France

Le Territoire des monstres, de Christine Luce, éd. aux Moutons électrique

Merveilleux scientifique, de Jean-Luc Boutel, éd. aux Moutons électrique

Les Chats enchantés, de Christine Luce, éd. aux Moutons électrique

Catégorie Album :

Nuit, d’Anna Griot (illustratrice) et Nancy Guilbert (autrice), éd. Courtes et longues

Balbuzar, de Frédéric Pillot (illustrateur) et Gérard Moncomble (auteur), éd. Daniel Maghen

La Famille Passiflore, Pirouette et Nymphéas, de Loïc Jouannigot (auteur et illustrateur), éd. Daniel Maghen

Sous les palmes d’Odilon, de Jean-Charles Baty (illustrateur) et Julie Billault (autrice), éd. Courtes et longues

Le Flocon, de Laurent Gapaillard (illustrateur) et Bertrand Santini (auteur), éd. Gallimard jeunesse

Un jury composé de journalistes, de critiques et de spécialistes départage les meilleures œuvres de fantasy dans six catégories : Jacques Grasser, président et adjoint au Maire ; Victor Battaggion (Historia) ; Lloyd Chéry (Le Point, Les Inrockuptibles) ; Christophe de Jerphanion ; Frédérique Roussel (Libération) ; Natacha Vas-Deyres (Université de Bordeaux Montaigne) ; Stéphane Wieser, directeur du festival.

Prix Imaginales de la Bande Dessinée :

Aldobrando, Luigi Critone (dessin), Gipi (scénario), éd. Casterman

Renaissance, Emen (dessin), Fred Duval (scénario), éd. Dargaud

Terre le vieux monde, Christophe Dubois (dessin), Rodolphe (scénario), éd. Maghen

Peau d’homme, Hubert (dessin), Zanzim (scénario), éd. Glénat

Carbone & Silicium, Mathieu Bablet, éd. Ankama

Les six BD choisies appartiennent aux divers genres de l’imaginaire : prioritairement la fantasy, mais également le fantastique ou la science-fiction.

Composé de huit personnes qualifiées, le jury est par ailleurs coordonné par Amélie MUTHS, bibliothécaire à la Médiathèque départementale des Vosges : Élisa Amblard, directrice marketing & éditorial IZNEO ; Virginie Bazart, bibliothécaire, Bibliothèque multimédia et intercommunale d’Épinal ; Mégane Bévière, assistante commerciale, Rénov’Livres ; Marion Grosshans, professeure documentaliste, CDI du collège Félix Éboué de Fessenheim ; Julie Laurent, bibliothécaire, Bibliothèque Edgar P Jacobs de Lasne (Belgique) ; Amélie Muths, bibliothécaire et coordinatrice du prix, Médiathèque départementale des Vosges ; Alizé Tromme, bibliothécaire, Bibliothèque de Montreux-Veytaux (Suisse) ; Stéphane Wieser, directeur des Imaginales, Ville d’Épinal.

La remise des prix aura lieu en octobre pendant le mois de l'Imaginaire. Pour rappel, les lauréats de l'édition 2020 sont à retrouver ici.

