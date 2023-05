Telavi : le plaisir retrouvé des choses simples

Nous avons 90 kilomètres à faire pour arriver à Telavi de Tbilissi. Bien entendu, il bruine et il fait lourd. Aussi, il y a le col de Gombori, à 1600 mètres d’altitude à passer. Les derniers virages sont très raides, avec 12 % de dénivelé. Nous décidons de faire ces kilomètres dans la journée, ayant hâte d’être en compagnie.

Nous partons, heureux de changer d’air et de quitter la ville. C’est d’abord une route nationale très passante… eh oui, nous sommes juste après le week-end de Pâques. On nous klaxonne et on nous fait de grands gestes pendant les trois heures de cette route qui nous semble interminable.

Enfin, nous prenons un virage et tournons sur une plus petite route, évitant trois gros chiens babines retroussées qui tentent d’attraper nos mollets.

Brouillard dense. Nous ne voyons pas à 3 mètres au-delà des fossés !

Nous grimpons une heure, deux heures, et décidons de nous arrêter boire un café, lorsqu’enfin ! Nous apercevons un petit restaurant sur le bord de la route. 15 minutes plus tard, la porte s’ouvre : « Salut, les cyclistes ! »

Oh ! Une langue familière… avec l’accent du sud ! C’est Jean-Michel, le français qui nous accueillera cette semaine avec Julie, sa compagne malaisienne. Il est venu nous chercher !

Nous chargeons les bagages dans le pick-up et l’un de nous monte dans la voiture avec le vélo. Le second affrontera un dénivelé d’enfer et une route encombrée pour deux heures encore…

C’est une maison spacieuse aux fenêtres tournées vers le Grand Caucase aux sommets enneigés. Un couple aux papilles ouvertes et curieuses avec qui l’on cuisinera les produits du terroir et les fruits de nos cueillettes du jour dans une fusion franco-chino-géorgo-malaisienne.

Il est incroyable de se trouver avec un éventail de possibilités presque infinies dans une cuisine équipée.

Pour nous qui aimons prendre le temps de cuisiner, mais dont le matériel se résume au quotidien à une casserole, deux bols, une cuillère en bois et quelques épices, c’est un luxe retrouvé avec plaisir.

Le matin, tartines grillées de pain maison, beurre salé et confitures. On peut même se faire un cappuccino avec du café fraîchement moulu et du lait de la ferme voisine.

À midi, création spontanée de salades composées des plantes du jardin.

Puis cueillette sauvage jusque tard, que nous préparons ensuite pour l’année à venir (triage, séchage) ou dégustons dès le dîner, accompagné de plats savamment élaborés. Pour couronner le tout, c’est un gâteau quotidien pour le dessert !

Nous bricolons, jardinons, semons, marchons. Nous oublions nos vélos pour la semaine !

Deux voyageuses en sac à dos sont là aussi. Que c’est agréable de discuter, de boire un bon vin autour de la grande table en bois le soir venu ! Une petite vie de famille composée si loin de nos chez nous.

À LIRE - Un voyage à vélo d'Europe vers l'Asie, à travers les librairies

Après cette belle semaine, nous repartons plein d’énergie et de chaleur, direction l’Arménie.

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY SA 2.0