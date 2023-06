Quelques lectures depuis le mont Ararat

Un hôtel étrange et sombre, des draps synthétiques aux motifs flashis affichant « Happy valentine’s day ». C’est le nôtre !

Erevan, c’est pour nous des jours battus par la marche en ville, les cafés turcs, arméniens ou iraniens. Et de longues discussions arrosées de politique avec un allemand d’ici, des Arméniens et Arméniennes, et des Russes. Quelles vies !

Jaroslav, qui a besoin d’une coupe, va chez le barbier du coin de la rue. Trois jeunes hommes aux regards rieurs l’accueillent. Tandis que le coiffeur se met au travail, on discute :

– Quel âge avez-vous, les gars ?

– 18 ans !

– Ah ! Et alors, comment c’est Erevan ? Vous travaillez, étudiez, que faites-vous cet été ?

– L’école, c’est fini ! Maintenant, on va à la guerre… mais monsieur, vous avez Tik Tok ?

C’est à la librairie Zangak que nous prendrons aussi le temps de poser nos questions, de creuser ensemble, et de nous redonner du courage à grands coups d’espoir. Ici, les librairies sont actifs et actives, il y a environ trois évènements par semaine, et des auteurs et autrices armenien(nes) sur tous les coins de tables.

« On vend des livres en russe, arménien, et en anglais, mais nous voulons aussi commencer à offrir à nos lecteurs et lectrices la possibilité de lire en français, espagnol, italien, allemand… », nous explique Maria. « Il y a beaucoup de demandes ici. »

On l’entend, et on le voit, les Arméniens et Arméniennes sont polyglottes : dès leur plus jeune âge, ielles parlent l’arménien et le russe, et fréquentent de plus en plus la langue anglaise.

Voilà longtemps que les libraires n’avaient pas souligné qu’ils ou qu'elles étaient très convenablement payé(e)s : à Zangak, la direction veut que chacun(e) puisse s’épanouir et se développer dans son travail. C’est ainsi que la librairie restera saine, consistante, contemporaine, et investie !

Cela nous fait sourire jusqu’aux dents : des libraires heureux(ses) !

Après notre entretien, le réalisateur russe Andrey Zviagintsev viendra parler librement de son travail dans l’espace consacré aux rencontres — alors qu’il est en exil.

À Erevan, nous nous préparons aussi à prendre notre premier avion du périple : la frontière terrestre de l’Azerbaïdjan étant fermée, c’est par les airs que nous nous rendrons à Aktau, de l’autre côté de la mer Caspienne. De l’aéroport, saluons une dernière fois le mont Ararat…

À bientôt, dans quelques coups de pédale !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator