Les Brontë, la famille prodige de la littérature britannique

Critique littéraire

Etudes anglaises - N°2/2023. “The Right to Look Back” : l’archive photographique et la construction de l’image de l’Autre

ARTICLES Isabelle GADOIN : Introduction Camille JOSEPH : Photographier la variation : Franz Boas et les portraits-types Kelly FAZILLEAU : L'Indien atemporel d'Edward S. Curtis et le mythe de la race en voie de disparition Laura SINGEOT : Sovereignty and Agency in Photographic Portraits from Australia and Aotearoa / New Zealand : from Anthropological Aspirations to Artistic Reimaginings Karine CHAMBEFORT-KAY : The Staying Power Project : Photographic Heritage as a Site for Dialogue and Reconciliation Aurore CAIGNET : Life : An Interview with Ian Beesley VARIA Sophie LEMERCIER-GODDARD : "Upon what ground ? " : Hamlet as Journeying Play COMPTES RENDUS Charlotte BRONTË, Shirley - Villette, 1849-1853 (A. Jumeau), 245. - Shelby FOOTE, Bart le magnifique (B. Pire), 247. - Danny HAYWARD, Wound Building : Dispatches from the Latest Disasters in UK Poetry (Th. Allen), 249. Notes on Contributors