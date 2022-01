Les Contes de la Maison Ronde : quand Radio France raconte des histoires 

Racontés par des comédiens avec la complicité d’Elie Semoun en fil conducteur, ces contes populaires s’adressent aux enfants de 7 ans et plus. Ils sont adaptés par des auteurs tels que Joël Pommerat, Kevin Keiss, Muriel Bloch et s’appuient sur un répertoire de musique classique adapté à chaque histoire, interprété par l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France.

Le Petit Chaperon rouge / 4 épisodes

Tout le monde connait l’histoire du Petit Chaperon rouge aux côtés de sa mère­grand et d’un loup ... Dans cette adaptation signée Joël Pommerat, l’histoire est racontée par Lionel Codino et Nolwenn Le Du et mise en musique sur plusieurs quatuors à cordes de Franz Schubert interprétés par quatre musiciens de l’Orchestre National de France.

Merlin Magicien raconte le Roi Arthur / 4 épisodes

Dans ce conte qui a pour guide Merlin le magicien, il est question de trompettes, de coups d'épée et de combats de magiciens... Le livret de l’histoire du Roi Arthur de Henry Purcell, adapté par Kevin Keiss, est raconté par Gaël Kamilindi de la Comédie­Française et agrémenté des voix du Chœur de Radio France.

Contes africains / 3 épisodes

Muriel Bloch signe et raconte cette série de trois contes africains, mis en musique et interprétés par Lulendo et Benoît Gaudelette, percussionniste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Le Chat qui se cherche un ami

C’est l’histoire d’un chat de Paris qui s’ennuie car il n’a pas d’ami ! Il entreprend donc un long voyage jusqu’en Afrique.

Histoire du petit macaque ou l’histoire du tambour

Tentons de résoudre le mystère de l'origine du tambour... car le monde ne serait pas pareil sans tambours ni trompettes...

Nanana Bosele Sele

Il était une fois une femme qui s’appelait Nanana Bo Sele Sele et qui avait deux enfants. Elle avait décidé de construire sa maison sur le chemin emprunté par tous les animaux sauvages et c’était très dangereux...

Les Contes de la Maison Ronde sont une coproduction de la direction de la Musique et de la Création de Radio France et de France Musique. Cette initiative s'inscrit parmi les nombreux projets développés sur le numérique par la direction de la Musique et de la Création de Radio France tout spécifiquement à destination des jeunes publics, et visant à sensibiliser au répertoire de musique classique et à la pratique musicale.

Ces récits sont disponibles sur l’appli Radio France et France Musique.

