Le Journal secret de Charlotte Brontë

J'ai écrit sur les joies de l'amour. Au fond de mon coeur, je rêve depuis longtemps de vivre une relation intime avec un homme. Chaque Jane, j'en ai la conviction, mérite son Rochester. Même si Charlotte Bront est pauvre, dotée d'un physique quelconque et dépourvue de relations, elle possède une fougue qui ne se révèle qu'à travers ses écrits. Vivant retirée dans le Yorkshire avec ses soeurs, son frère et un père qui devient aveugle, elle rêve d'une passion réelle aussi dévorante que celles qui peuplent son imagination. Au fil des pages de son journal intime, Charlotte Brontë nous livre ses sentiments sur les hommes qu'elle rencontre ainsi que ses désirs les plus secrets... "Les fans de biographie et de romance seront ravis, car Syrie James met en scène la lutte et le succès, l'incommensurable douleur du deuil ainsi que le bonheur de l'amour soudain et inattendu avec justesse et passion". Jane Austen's World "Une histoire d'amour enchanteresse pour Charlotte Brontë. La fiction et la réalité se mêlent habilement pour une lecture hypnotique". Austenesque Reviews