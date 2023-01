55 ans après, les deux adolescents de Roméo et Juliette portent plainte

Dans une scène du long-métrage qui reprend le texte du grand dramaturge anglais, on perçoit les fesses de Leonard Whiting et les seins nus d’Olivia Hussey. Les accusateurs allèguent que le cinéaste italien leur avait garanti l'absence de nudité dans l’œuvre, et qu’ils porteraient des sous-vêtements de couleur chair dans la scène incriminée.

Pourtant, dans les derniers jours du tournage, le réalisateur, décédé en 2019, les aurait implorés de se produire dans le plus simple appareil, avec du maquillage corporel, sans quoi « le film échouerait ». Selon Hussey et Whiting, aujourd'hui âgés de 71 et 72 ans, ils ont en fait été filmés dévêtus sans leur consentement.

500 millions $ de dommages-intérêts

Selon la plainte déposée auprès de la Cour supérieure de Santa Monica, les deux septuagénaires ont souffert « d’angoisse » et de « détresse émotionnelle » au cours des 55 années ayant suivi la sortie du long-métrage, perdant des opportunités d’emploi.

Cette procédure est rendue possible du fait de la législation californienne : elle a suspendu le délai de prescription pour les réclamations plus anciennes d’abus sexuels sur des enfants, jusqu’au 31 décembre. À ce titre, la justice a été noyée dans l’afflux des actions en justice contre les Boy Scouts of America et l’Église catholique...

« C’étaient de très jeunes enfants, naïfs, dans les années 60, qui ne comprenaient pas ce qui allait les frapper », développe l’avocat des acteurs, Solomon Gresen, repris par Variety.

Dans un entretien de 2018 à Fox News, Olivia Hussey était déjà revenue sur cette scène polémique, expliquant que si elle était « tabou » aux États-Unis, la nudité était déjà courante dans les films européens à l’époque. Et de continuer : « Ce n’était pas si grave. Et Leonard [Whiting] n’était pas timide du tout. Au milieu du tournage, j’ai complètement oublié que je n’avais pas de vêtements. »

Le long-métrage a remporté l’Oscar de la meilleure photographie et meilleurs costumes, et a aussi été nommé dans les catégories meilleur réalisateur et meilleur film, au moment de sa sortie. Parmi les autres adaptations de la célèbre pièce du Barde, on peut citer la modernisation osée de Baz Luhrmann, Roméo + Juliette (1996), avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes.

Mais également un film de 1936 réalisé par George Cukor, ou encore la comédie musicale West Side Story de 1957, directement inspirée de la pièce de Shakespeare.

Franco Zeffirelli est aussi le réalisateur d’autres adaptations d’œuvres littéraires, comme La Mégère apprivoisée en 1967, adaptée de la pièce éponyme de William Shakespeare, Hamlet, du même, en 1990, ou encore Jane Eyre d'après Charlotte Brontë, en 1996.

Crédits photo : BFI (YouTube)

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020