Angleterre : une école fait disparaître le nom de Rowling, accusée de transphobie

Un bulletin scolaire de l'année dernière déclarait que les six maisons étaient « représentées par des citoyens britanniques qui ont excellé ». Les cinq autres maisons portent le nom de Sir David Attenborough, Charlotte Brontë, John Travers Cornwell VC, Stephen Hawking et Florence Nightingale. Et bien que Rowling conserve son statut d’auteure à succès, ses idéaux verbalisés sur les réseaux sociaux ont eu un effet plus que négatif sur sa réputation.

« Ses points de vue sur cette question ne correspondent pas à notre politique scolaire et aux croyances de l'école – un endroit où les gens sont libres d'être », lit-on encore sur le bulletin. « Le personnel a été invité à proposer des noms pour la maison. »

Une image, qui accompagnait l’annonce, présentait le logo de la maison avec le nom de Rowling effacé, invitant à trouver celui qui viendrait le remplacer.

Une controverse qui fait encore des dégâts

En 2020, J.K. Rowling est devenue une figure controversée à cause de ses commentaires jugés transphobes par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Par la suite, elle déclarait avoir été en partie motivée à aborder un tel sujet de façon si véhémente à cause de sa propre expérience de violence domestique et d'agression sexuelle. Bien que déchirant – surtout dans un contexte #MeToo plus fort que jamais –, son récit n’a pas aidé à effacer les propos tenus par le passé.

TELEVISION: Rowling présente aux retrouvailles, 20 ans après

Et pour cause. Stephen Mansell, directeur de l'école Boswells, a déclaré : « À l'école Boswells, nous favorisons une communauté scolaire dynamique, inclusive et démocratique, où nous encourageons les élèves à devenir des citoyens indépendants et confiants ».

Et d’ajouter : « À l'automne 2021, nous avons revu et renommé l'une de nos maisons d'école suite à de nombreuses demandes d'élèves et du personnel, ainsi qu'à un vote de l'ensemble de l'école ».

Ainsi, le nom de Rowling a finalement fait place à celui de à Holmes – en l'honneur de la médaillée d'or olympique, Dame Kelly Holmes.

Sources : Daily Mail, BBC

Crédit photo : Boswells School