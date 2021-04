L'édition 2021 de Lire En Poche annonce sa sélection 

En 2021, cette cérémonie, incluse dans la soirée d’ouverture, aura lieu le vendredi 8 octobre au Théâtre des Quatre Saisons.

Le prix de littérature française récompense l’auteur et l’éditeur. Il est décerné par un jury de 10 lecteurs, renouvelés chaque année, qui se réunissent à la médiathèque de Gradignan. Six romans sont en compétition, parus en poche entre août 2020 et avril 2021 :

• Rachid Benzine, Ainsi parlait ma mère (Points)

• Sophie Fontanel, Nobelle (Pocket)

• Marie Nimier, Les Confidences (Folio)

• Charly Delwart, Databiographie (J’ai lu)

• Hélène Gaudy, Vues sur la mer (Babel)

• Éric Plamondon, Oyana (Livre de Poche)

Le prix de littérature traduite, qui récompense le traducteur et l’éditeur, est décerné par les libraires exposant sur le salon. Six romans sont en compétition, parus en poche entre août 2020 et avril 2021 :

• Giosuè Calaciura, Borgo Vecchio : traduit de l’italien par Lise Chapuis (Folio)

• Mircea Cartarescu, Solénoïde : traduit du roumain par Laure Hinckel (Points, « Signatures »)

• Peter Farris, Les Mangeurs d’argile : traduit de l’américain par Anatole Pons-Reumaux (Gallmeister, « Totem »)

• Herman Koch, Le Fossé : traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin (10/18, « Littérature étrangère »)

• Joe Meno, La Crête des damnés : traduit de l’anglais (États-Unis) par Estelle Flory (Livre de Poche)

• Claudio Morandini, Le Chien, la neige, un pied : traduit de l’italien par Laura Brignon (Anacharsis poche)

Le prix de littérature jeunesse récompense l’auteur et l’éditeur. Il est décerné par de classes de CM1/CM2 et 6e des écoles et collèges de la commune. Cinq romans sont en compétition, parus en poche entre mars 2020 et mars 2021 :

• Pauline Alphen, L’Arbre, le chat, le grand-père (Nathan) - à partir de 10 ans

• Fabrice Colin, Wonderpark. Vol 1 Libertad. Illustrations d’Antoine Brivet (PKJ) - à partir de 9 ans

• Alex Cousseau, King et Kong (Le Rouergue, Dacodac) - à partir de 8 ans

• Nathalie Somers, Moqueuse. Illustrations d’Isabelle Maroger (Milan) - à partir de 8 ans

• Bertrand Puard, Le Royame des 4 murs. Vol. 1, Le Donjon noir. Illustrations de Nicolas Vallée (Auzou, Pas de géant) - à partir de 9 ans

Le prix Sud Ouest / Lire en poche du polar qui récompense l’auteur, est décerné par les internautes. Le vote est ouvert à tous, à partir du 25 avril et jusqu’au 7 juillet, sur le site de Lire en Poche et celui de Sud Ouest.

Cinq romans noirs/polars/thrillers français sont en compétition, parus en poche entre août 2020 et avril 2021 :

• Patrice Gain, Denali (Le Livre de Poche Policier)

• Alexandre Lenot, Écorces vives (Babel noir)

• Adlène Meddi, 1994 (Rivages noir)

• Louise Mey, La Deuxième femme (Pocket Thriller)

• Antonin Varenne, L’Artiste (Points Policiers)

Le prix Sud Ouest/Lire en Poche du polar, pour lequel tout le monde peut voter en ligne, sera accessible du 25 avril au 7 juillet. Après clôture des votes, un tirage au sort parmi les votants permettra à trois gagnants de recevoir jusqu’à un an de lecture au format poche : 12 livres pour le premier, 5 pour le second – l’ensemble de la sélection –, et le roman lauréat pour le troisième.

