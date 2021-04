197 titres en lice pour le Prix du Livre allemand 2021

10 titres et 5 maisons d'édition de plus que lors de l'édition précédente : voici le bilan positif communiqué par la Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires allemands. Parmi les maisons d'édition participantes, 83 ont leur siège en Allemagne, 22 en Suisse, 19 en Autriche et une au Luxembourg.

Parmi les titres présentés, 110 sont issus du catalogue actuel (printemps 2021) des maisons d'édition, 67 paraîtront à l'automne, et 20 ont paru à l'automne 2020. Chaque maison d'édition pouvait soumettre au jury deux titres maximum parus ou à paraître entre octobre 2020 et le 21 septembre 2021 (date de l'annonce de la seconde sélection). Elles avaient en outre la possibilité de recommander jusqu'à cinq titres supplémentaires.

Cette année, la liste des recommandations comprend 112 romans, soit 16 de plus que l'an dernier, que les membres du jury pourront demander à consulter durant le processus de sélection.

La première réunion du jury a eu lieu par visioconférence. Les jurés ont désigné Knut Cordsen (journaliste culturel, Bayerischer Rundfunk) pour être leur porte-parole.

Font également partie du jury : Bettina Fischer (directrice de la Maison de la littérature de Cologne), Anja Johannsen (directrice du Centre littéraire de Göttingen), Richard Kämmerlings (correspondant littéraire, Die Welt), Sandra Kegel (directrice des pages culturelles, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Beate Scherzer (libraire, Proust Wörter + Töne) et Anne-Catherine Simon (journaliste littéraire, Die Presse).

Le choix du roman lauréat du Prix du Livre allemand se fait en plusieurs étapes. Une première sélection de vingt titres sera rendue publique le 24 août 2021. Les jurés choisiront ensuite parmi ceux-ci les six titres de la seconde sélection, qui sera annoncée le 21 septembre 2021. Les six finalistes devront attendre la remise du Prix pour connaître le nom du ou de la lauréate.

Le Prix du Livre allemand est décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung (Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands). Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, ainsi que de la Déléguée du gouvernement fédéral à la culture et aux médias, et de la Stadt Frankfurt (municipalité de Francfort). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.

En 2020, le Prix du Livre allemand avait été décerné à Anne Weber pour son livre Annette, ein Heldinnenepos (Matthes & Seitz Berlin, publié en février 2020).