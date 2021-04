Sélection de la 12e édition du Prix Le goût des sciences 

Ce prix traduit aussi l’ambition réaffirmée par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche de rendre possible l’avènement d’une science plus ouverte vers les citoyens pour reconsolider le lien démocratique au plus près des territoires et au service de la société française et européenne.

Ces derniers mois, la crise sanitaire a permis de faire la lumière sur le rôle indispensable de la recherche scientifique dans l’analyse, la compréhension, mais aussi l’explication de l’épidémie de Covid-19. Les chercheurs n’ont jamais été aussi mis à l’épreuve que depuis le début de la crise sanitaire, tout comme le besoin de science n’a jamais été aussi important pour les citoyens. Le prix Le goût des sciences est donc d’autant plus symbolique cette année.

Après plusieurs semaines de lectures assidues, le jury a sélectionné les nommés de cette 12e édition dans deux catégories : le prix du livre scientifique adulte et le prix du livre scientifique jeunesse, parmi une sélection d’ouvrages parus en 2020.

Catégorie Le prix du livre scientifique « adulte »

Ce prix distingue un ouvrage permettant à un public de non-spécialistes de comprendre certaines avancées, recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde.

Éloquence de la sardine, Bill François (Éditions Fayard)

Le pouvoir de guérir, Michel Raymond (Éditions HumenSciences)

L’Odyssée des Gènes, Évelyne Heyer (Éditions Flammarion)

Catégorie Le prix du livre scientifique « jeunesse »

Ce prix récompense un ouvrage littéraire destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques.

Crottes, Emmanuelle Grundmann et Giulia Lombardo (Éditions Fleurus)

La naissance du monde en cent épisodes, Bertrand Fichou et Florent Grattery (Éditions Bayard Jeunesse)

Sophie Germain, Sylvie Dodeller (Éditions Ecole des loisirs)

Un jury d’experts issus du monde scientifique et littéraire

Le jury du prix sélectionne et élit les meilleurs ouvrages en fonction de la justesse des données, de la créativité dans la conception des supports, de l’originalité des sujets ou des approches pédagogiques. Voici les membres de cette 12e édition :

Cyril Birnbaum, chef du département Planétarium à la Cité des sciences et de l’industrie et astrophotographe pour la revue Ciel et espace ;

Jean-Baptiste De Panafieu, auteur scientifique ;

Guillaume Desbrosse, directeur de la rotonde, CCSTI de Saint-Étienne et président de l’AMCSTI ;

Pascal Deynat, docteur en ichtyologie, attaché au musée du quai Branly – Jacques Chirac et responsable du secteur sciences de la librairie Gibert Joseph Paris 13 ;

Jean Dhombres, mathématicien, historien des sciences et ancien directeur d’études à l’EHESS et du CNRS ;

Pierre-Henri Gouyon, biologiste, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle ;

Marie-Charlotte Morin, docteure en biologie, auteure de théâtre scientifique et actrice ;

Fabrice Nicot, journaliste en charge de la physique et l’astrophysique pour Sciences et Avenir – La Recherche ;

Valérie Puret, acheteuse livres arts, culture et société chez Cultura ;

Cécile Ribault-Caillol, journaliste à Radio France et comédienne ;

Marion Sabourdy, chargée des nouveaux médias à La Casemate, le CCSTI de Grenoble ;

Yves Sacquin, chercheur en physique des particules à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers au CEA Saclay;

Violaine Sautter, géologue au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, directrice de recherche au CNRS et membre du programme Curiosity sur Mars.

L'objectif de ce prix est de renforcer la médiation scientifique dans les territoires, des bibliothèques participent à la sélection du prix jeunesse. Dans le cadre de la sélection du prix du livre scientifique jeunesse, trois ouvrages retenus par le jury sont soumis chaque année à une classe du collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont, qui sélectionne le lauréat.

Cette année, deux bibliothèques du département du Lot se joignent à eux pour élire l’ouvrage vainqueur : la médiathèque de Pradines et la bibliothèque de Labastide — Murat qui constitueront deux groupes de jeunes de 9 à 13 ans. Cette participation s’inscrit dans le cadre du projet « cultive ta science » porté par le département du Lot, l’association Carrefour des Sciences et des Arts et la bibliothèque départementale, dont l’objectif est de créer des passerelles entre lecture publique et culture scientifique.

L'édition 2020 avait été remporté par Amandine Thomas pour son ouvrage Océans... et comment les sauver ! (éditions Sarbacane) dans la catégorie jeunesse et par Frédéric Thomas pour L’abominable secret du cancer (éditions Humenscience) pour la catégorie adulte.

