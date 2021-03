La littérature à ciel ouvert : création d'un prix littéraire, ”Paysages écrits

En juin 2021, la Fondation Facim lance son premier prix littéraire, « Paysages écrits ». « Écrire le lieu : décrire quelque chose du lien qui unit l’acte créateur à l’environnement dont il procède, explicitement ou non, telle sera l’une des caractéristiques du livre primé », indique la fondation.

La première sélection du prix est la suivante :

Christophe Bataille, La brûlure (Grasset, 2021)

Antoine Choplin, Nord-Est (La fosse aux ours, 2020)

Lou Darsan, L’arrachée belle (La Contre Allée, 2020)

Maryline Desbiolles, Le neveu d’Anchise (Seuil, 2021)

Raphaël Krafft, Les enfants de la Clarée (Marchialy, 2021)

Bruno Pellegrino, Dans la ville provisoire (Zoé, 2021)

Jean-Marc Sourdillon, L’unique réponse (Gallimard, 2020)

Chantal Thomas, De sable et de neige (Mercure de France, 2021)

Virginie Troussier, Au milieu de l’été, un invincible hiver (Paulsen, 2021)

Laurence Vilaine, La Géante (Zulma, 2020)

Sous la présidence d’Hervé Gaymard, le jury du Prix littéraire Paysages écrits, qui sera renouvelé en partie chaque année, est composé pour la première édition de Dominique Bizet, bibliothécaire, réseau des bibliothèques des Bauges ; Joël Bouvier, chargé de mission vie littéraire, Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture ; Martine Buissart, membre honoraire, Fondation Facim ; Anne Delafontaine, coordonnatrice vie littéraire et éditions, Fondation Facim ; Pascale Farges Prudhomme, libraire, librairie Landru — Chamonix-Mont-Blanc ; Fabrice Gabriel, directeur, Fondation Facim ; Jacqueline Jouty, bibliothécaire, réseau des bibliothèques des Bauges ; Dominique Pety, enseignante/chercheuse, laboratoire LLSETI-Université de Savoie, et Émilie Talon, correctrice et étudiante en Master d’édition, Grenoble.

Le prix sera remis à l’occasion des 20 ans des Rencontres littéraires en Savoie Mont-Blanc, les 25, 26 et 27 juin 2021 à Aix-les-Bains (Savoie)

La Fondation Facim, fondation pour l’action culturelle internationale en montagne, reconnue d’utilité publique, œuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine et de la culture en Savoie Mont-Blanc et instaure un dialogue entre ce territoire et des créateurs contemporains, écrivains et artistes. Elle propose des activités de découverte des patrimoines, des rendez-vous artistiques, des événements littéraires et publie des livres dans diverses collections.

