Une première selection pour le Women’s Prize 2021

Une deuxième sélection, limitée à 6 ouvrages, sera annoncée le 28 avril. La lauréate de cette année 2021 sera révélée le 7 juillet lors de la cérémonie de remise de prix à Londres. Elle recevra un chèque de 30.000 £ ainsi qu'une statuette en bronze.

La sélection du jury pour le Women’s Prize for Fiction 2021 :

Brit Bennett, The Vanishing Half, (traduit en français par Karine Lalechère, Edition Autrement, L'Autre Moitié de soi)

Avni Doshi, Burnt Sugar, Hamish Hamilton

Clare Chambers, Small Pleasures, Weidenfeld & Nicolson

Patricia Lockwood, No One Is Talking About This, Riverhead Books

Susanna Clarke, Piranesi, Bloomsbury Publishing

Amanda Craig, The Golden Rule, Abacus

Naoise Dolan, Exciting Times, Ecco Press

Dawn French, Because of You, Penguin Books

Claire Fuller, Unsettled Ground, Fig Tree

Yaa Gyasi, Transcendent Kingdom, Viking Books

Cherie Jones, How the One-Armed Sister Sweeps Her House, Little, Brown and Company

Annabel Lyon, Consent, Atlantic Books

Kathleen McMahon, Nothing but Blue Sky, Atlantic Books

Torrey Peters, Detransition, Baby, Serpent's Tail

Ali Smith, Summer, Hamish Hamilton

Raven Leilani, Luster, Picador

Cette année le jury, sous la présidence de la romancière Bernardine Evaristo, était composé de l’auteur et journaliste Elizabeth Day, de la présentatrice radio Vick Hope, de la chroniqueuse et écrivaine Nesrine Malik, et de la présentatrice et animatrice Sarah-Jane Mee.

L'année dernière c'était la romancière Maggie O'Farrell qui remportait le prix pour son roman Hamnet (Tinder Press). L'ouvrage évoquait la vie d'Hamnet, le fils de William Shakespeare.