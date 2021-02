Frédéric Tison, Prix du Poème en Prose Louis Guillaume 2021

Au cours de sa réunion du 1er février 2021, le jury a décerné le Prix du Poème en Prose Louis Guillaume à Frédéric Tison pour La Table d’attente (Éditions Librairie-Galerie Racine), par 5 voix contre 4 à Fabienne Swiatly pour Elles sont au service (Éditions Bruno Doucey).

Le prochain Prix du Poème en Prose sera attribué en janvier 2022 (recueils écrits en langue française, parus dans le courant des années 2020 et 2021 ; livres à envoyer en trois exemplaires, avant le 30 septembre 2021, à la Présidente de l’Association, Jeanine Baude, 20 rue de Tournon, 75006 Paris).

Frédéric Tison, né en 1972 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, vit et travaille à Paris, où il est responsable d’une bibliothèque scolaire. Il est l’auteur d’une dizaine de livres de contes et de poésie. Quelques-uns de ses poèmes et études ont paru dans les revues de poésie Les Hommes sans Épaules, Recours au poème, Ce Qui Reste, Arpa, Possibles (nouvelle série) et Concerto pour marées et silence.

Il collabore régulièrement avec des peintres, des graveurs et des photographes pour des livres d’artiste. Il figure dans l’anthologie de Christophe Dauphin, Appel aux riverains (éd. Les Hommes sans Épaules, 2013). Un de ses poèmes a été mis en musique par la formation musicale Le Fil du rêveur (Album L’Échappée perpétuelle, 2014). Éditeur de livres rares et oubliés (Jehan Renart, Charles d’Orléans, Maurice Scève, Étienne Dolet), il est également l’auteur d’albums de photographies, et s’adonne à l’encre de Chine et à l’aquarelle.

Le jury est composé de :

Max Alhau, Jeanine Baude, Claudine Bohi, Sylvestre Clancier, Paul Farellier, Déborah Heissler, Colette Klein, Jeanine Salesse, Yekta.

Membres d’honneur : Lazarine Bergeret †, Katty Verny-Dugelay.

