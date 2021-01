Des mondes de papier réalisés à partir de livres endommagés

Résidant dans le sud-est de l’Angleterre, Betty Pepper réalise son travail à partir de matériaux trouvés. Livres abandonnés, vieux tissus, papiersabîmés… Ces objets usés par la vie l’inspirent et lui permettent de réaliser de magnifiques mondes miniatures.

« Livres maltraités, livres abîmés, livres endommagés par l’eau, livres avec des pages manquantes, livres qui avaient quelque chose à dire, mais qui ont atteint la fin de leur vie sous cette forme, tous sont les bienvenus ici. Je les accueille, écoute leurs histoires de malheur et leur donne une nouvelle raison d’être », explique l’artiste sur son site.

Living on the Edge VII et II

On imagine que c’est avec un soin infini que la jeune femme donne forme à ses réalisations. Les maisons, moulins et autre arbres de papier qui constituent ses villages ne font, pour la plupart, pas plus de quelques centimètres.

Enfin, l’artiste n’hésite pas à modifier la structure même des ouvrages pour créer une impression de mouvement. De ronde colline, des montagnes escarpées ou encore des mers déchaînées émergent ainsi des couvertures.

Betty Pepper a exposé son travail dans de nombreuses galeries à travers le Royaume-Uni ainsi qu’à l’étranger, au Danemark, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Ses réalisations sont à admirer sur Instagram ou bien à acheter sur son site personnel.

Crédit photo : Living on the Edge 126 — Instagram Betty Paper