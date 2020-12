8 livres dans la sélection du Prix littéraire François Sommer 2020

Doté de 15 000 euros, le Prix littéraire François Sommer a été créé en 1980 par Jacqueline Sommer en mémoire de son mari, fervent défenseur des espèces et des espaces sauvages.

Il récompense un ouvrage (roman ou essai) inédit, écrit ou traduit en langue française, qui explore et interroge le rapport de l’homme à la nature, qu’il s’agisse des rapports au paysage, de la relation avec l’animal, des enjeux de la crise écologique.

Les romans primés expriment, de manière sensible et émotionnelle, une expérience de la nature et une réflexion sur les enjeux environnementaux. Les essais doivent apporter un regard novateur et éclairer les débats de société sur ces mêmes enjeux. Ils peuvent couvrir des champs variés : histoire, philosophie, anthropologie, sociologie…

Les quatre essais finalistes sont :

Frictions, Anna Tsing (La Découverte)

Métamorphoses, Emanuele Coccia (Rivages)

Qu’est-ce qu’une plante ?, Florence Burgat (Seuil)

Zoocités, Joëlle Zask (Premier parallèle)



Les quatre romans/récits finalistes sont :

Bergère des collines, Florence Robert (Corti)

D’un cheval l’autre, Bartabas (Gallimard)

Le Lièvre d’Amérique, Mireille Gagné (La Peuplade)

Nature humaine, Serge Joncour (Flammarion)

La dernière édition du Prix a salué l’ouvrage de Nastassja Martin, Croire aux fauves (Éditions Verticales).