Grand-père adore les animaux, connaît le nom de tous les oiseaux, aime faire du vélo et parfois danse avec nous au milieu du salon. Mais grand-père est malade, il dit que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. Et maintenant grand-père n'est plus là, je suis triste de ne plus le voir. C'est étrange, j'ai envie de sourire aussi, parce qu'il semble être partout là où je suis.