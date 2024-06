Thierry Laget remporte le Prix Vialatte 2024

Thierry Laget, romancier et essayiste originaire de Clermont-Ferrand, livre dans ce roman paru en mai 2024 une chronique détaillée du fonctionnement de l’Assemblée nationale. Ancien rédacteur de compte-rendu parlementaire, il y dépeint, avec humour et une plume subtile, des anecdotes sur la vie nocturne des lieux, le rôle des machines dans l'activité législative, et le pouvoir des rapporteurs généraux du budget.

La remise du prix se tiendra à Clermont-Ferrand le vendredi 4 octobre à 18h30, à l’Hôtel Alexandre Vialatte (place Delille). Elle sera suivie, le lendemain, de la participation de l’auteur au Salon du livre de Royat-Chamalières.

Le jury de cette édition était composé de neuf membres : Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, fils d’Alexandre ; Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel Alexandre Vialatte, à Clermont-Ferrand ; Patrick Besson, journaliste (Le Point), écrivain ; Astrid Eliard, romancière et essayiste, chroniqueuse de La Montagne, enseignante à Clermont-Ferrand ; Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques ; Jean Brousse, éditeur, membre permanent du jury ; Vincent Garnier, directeur général de Clermont Auvergne Tourisme ; Blanche Cerquiglini, éditrice pour Folio Classique et Folio Théâtre ; et Laurine Roux, lauréate du prix Vialatte 2023 pour Sur l’épaule des géants (éditions du Sonneur).

Le prix est doté de 6 105 €, une somme d’inspiration très vialatienne, représentant la longueur du fleuve Congo additionnée à la hauteur du puy de Dôme.

