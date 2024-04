15 BD en lice pour le Prix Orange de la Bande Dessinée 2024

L'objectif de ce prix est de mettre en lumière et de soutenir de nouveaux talents de la bande dessinée qui n'ont pas encore acquis une grande renommée. L'originalité de ce prix réside dans la diversité de son jury, composé d'auteurs, de libraires, d'experts en BD, de lectrices et de lecteurs.

Les 15 ouvrages sélectionnés sont :

Sylvain Bordesoules, L'été des charognes, Gallimard BD

Edith Chambon, Ma famille imaginaire, L’agrume

Lolita Couturier, Détour par Epsilon, Les Humanoïdes Associés

Clarisse Crémer et Maud Bénézit, J'y vais mais j'ai peur, Delcourt

Jean Cremers, Le grand large, Glénat

Samir Dahmani, Quand arrive l'aube nautique, La Boîte à Bulles

Bérengère Delaporte, Grande échappée, Nathan BD

Valérie Igounet et Guy Le Besnerais, Crayon noir, Studiofact

Simon Lamouret, L'homme-miroir, Sarbacane

Mathilde Levesque et Minh Nguyen, Le lien, Payot Graphic

Gwenaël Manac'h, Les pierres de famille, 6 pieds sous terre

Dominique Monféry, La Neige en deuil, Rue de Sèvres

Sébastien Samson, Entre deux gares, La Boîte à Bulles

Paulina Spucches, Brontëana, Steinkis

Yoann Vornière, Silence, Kana

Cette année, c'est Cy, dessinatrice et scénariste, qui prend la tête du jury, succédant ainsi à Florence Cestac, Séverine Vidal, Catel et Coco. Les membres du jury incluent Yann Damezin (lauréat 2023 pour Majnoun et Leïli, chants d'Outre tombe), Matthieu Maury de la Librairie de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, Lionel Arnould représentant l'équipe du site SambaBD.net, Yoann Debiais du compte Instagram L'ivresse des bulles, l'association Enimie BD de Sainte-Enimie dans le Tarn, et 5 lecteurs passionnés de la communauté Lecteurs.com.

Un comité supplémentaire, formé d'anciens jurés-lecteurs et comptant pour une voix, vient compléter le jury. Le Club de lecture de Cités Caritas, une association œuvrant pour l'inclusion des personnes en situation de précarité, d'exclusion ou de handicap, compte également pour une voix.

La prochaine réunion du jury, prévue pour le 14 mai, aura pour but de choisir les cinq finalistes parmi les bandes dessinées en lice. Entre le 15 mai et le 5 juin 2024, le public aura l'occasion de voter pour sa bande dessinée préférée sur le site lecteurs.com.

Le grand gagnant sera annoncé le jeudi 13 juin, et recevra un prix de 5000 €, en plus d'une campagne de promotion médiatique pour son œuvre, à la fois dans la presse et sur internet. Le 4e Prix Orange de la Bande Dessinée 2023 avait récompensé Majnoun et Leïli - Chants d’outre-tombe de Yann Damezin et Paul Saint Bris, publié aux éditions La Boîte à Bulles.

Crédits image : Orange